Orbán straší lidi a z peněz státu platí vlastní kampaň i kamarády, říká maďarská investigativní novinářka

Kdo podle vás zvítězí ve víkendových parlamentních volbách?

Pokud se nestane něco překvapivého, zvítězí Viktor Orbán. Myslím ale, že bude oslaben, ztratí v parlamentu několik křesel a podle průzkumů zřejmě nezíská dvoutřetinovou většinu. Ale myslím, že vyhraje.

Fidesz je kritizován z mnoha stran, přesto se mu v průzkumech pořád daří. Čím to je?

Fidesz je populární. Má silnou základnu u příliš mnoha voličů. Musíte ale brát v potaz, že Maďarsko má 10 milionů obyvatel – dva miliony (Fideszu) tak opravdu netvoří většinu. Jsou tu ale i další faktory: mnoho lidí vystrašila velice silná protiimigrační kampaň a myslí si, že Orbán je jediný, kdo je dokáže ochránit.

Kdo je Anita Kőművesová Pětatřicetiletá maďarská novinářka. Pracuje pro nezávislou investigativní organizaci a web Átlátszó.hu. Jedenáct let pracovala v deníku Nepszabadsag kritickému ke vládě, který v roce 2016 náhle ukončil svou činnost. Oficiálně z ekonomických důvodu. Spolu se svými kolegy se věnuje protikorupčním tématům.

Také máme volební systém, který nahrává silné partaji, jako je Fidesz. V praxi to znamená, že před čtyřmi lety dokázali s 46 procenty hlasů vytvořit „supervětšinu“. Vyhrává tedy také proto, že volební systém přeje jeho straně.

Opozice je velice roztříštěná a nemůže se dohodnout na tom, jak zkoordinovat své kandidátky – systém je přitom nastaven tak, že by se opoziční strany koordinovat měly. Jenom silní kandidáti dokážou porazit ty Orbánovy v každém volebním okrsku, pro opozici je ale velice těžké se na nich domluvit.

Vy sama píšete o kampaních, které vláda dělá. Je jich několik – od potravinové pomoci až po Stop Sorosovi. Zdá se, že Fidesz je co do propagace své politiky velice aktivní.

Je to tak, dávají spoustu peněz na propagaci čehokoliv, co vláda dělá. Oficiálně to ale není politická kampaň, ale informování. Orbán tak utrácí peníze daňových poplatníků na prodávání sebe sama s tím, že chce prý lidi informovat o tom, co se děje v zemi.

Je to pro něj také dobrý způsob, jak financovat své přátele. Za posledních osm let centralizoval média a jeho přátelé a oligarchové mají v rukou velké mediální společnosti. Utrácením peněz za velké reklamní kampaně v těchto médiích může podpořit své vlastní přátele. Tyhle kampaně tak slouží dvěma účelům – poskytují propagandu i peníze pro Orbánovy kamarády.

Speciálně kampaň Stop Sorosovi je velice výrazná. Jak velká ve skutečnosti je? Je vidět například v ulicích?

Ano, pokaždé když vyjdete na ulici, uvidíte plakáty proti migrantům, Sorosovi, photoshopem vytvořené plakáty, na kterých Soros objímá opoziční kandidáty nebo spolu ničí plot na hranici se Srbskem. Je to vidět všude. Také když otevřu facebook, okamžitě vidím reklamy vlády proti migrantům. Platí za to, aby tato síť propagovala vládní protiimigrační poselství.

Je zde nějaký hlas z druhé strany? V Česku se v posledních dnech psalo například o dopisu, který Orbán v mládí Sorosovi poslal se žádostí o peníze. Mluví se o tom v Maďarsku?

Mluví, ale jenom v nezávislých médiích. Musíte chápat, že Orbán opravdu centralizoval mediální prostor – převzal mnoho rádiových stanic, televizních kanálů, novin a internetových stránek. Prostor pro nezávislá média, která by o tom debatovala, se zmenšuje.

Naše organizace Átlátszó.hu udělala průzkum, který se zaměřoval na to, jaký je dosah provládních a nezávislých médií. Rozdělili jsme to na tisk, internet, televizi a rádio. V každém z nich se provládní média dostanou k více lidem než ta nezávislá – s výjimkou internetu. Internet je jediné místo, kde mají nezávislá média o trochu větší dosah. Třeba v regionálním tisku je to ale sto procent Orbána.

Nedávno jste psala o financování kampaně Stop Soros, na kterou vláda dala 8,1 milionu eur. Žádala jste o finanční dokumenty, ptala jste se i na důvod, proč kampaň vznikla?

Žádali jsme jenom o dokumenty. Na vysvětlení se ale nemusíte ptát. Viktor Orbán a členové jeho vlády říkají, že migranti a Soros ohrožují Maďarsko, jeho existenci, kulturu, a dokonce i naši kuchyni. Jeden z politiků Fideszu prohlásil, že migranti jedí brouky a pavouky, a musíme se tedy obávat o naše jídlo.

Co další strany a jejich kampaně? Jsou slyšet?

Mají několik plakátů. I s tím ale měly tyto strany problémy, protože zhruba 70 % výlepových ploch kontrolují podnikatelé blízcí Orbánovi a ti opozici moc nechtěli dávat prostor. A slyšíte o nich na facebooku a internetu.

Dám vám ale příklad. Maďarsko má 24hodinový televizní kanál M1, který je placen z peněz daňových poplatníků. V podstatě nabízí 24 hodin denně sedm dnů v týdnu vládní propagandu a ostatním stranám dal po pěti minutách vysílacího času, aby ve studiu vysvětlily svůj program. Ne pět minut denně, ale pět minut za celou předvolební kampaň. Jsou to politici, které si státní televize nepozvala čtyři roky.

Jak těžké je dnes pracovat v Maďarsku jako investigativní novinář?

Není to lehké, ale pořád fungujeme. Pořád běží kampaň proti nevládním organizacím a nezávislým novinářům – pokouší se nás diskreditovat. Je také těžké dostávat se k informacím. Kdykoliv žádáme o dokumenty, nutí nás platit a zasílají materiály, které se nedají přečíst.

Právě dnes jsem dostala odpověď na svůj dotaz o projektu Evropské unie. Řekli, že mu nerozumí. Samozřejmě že rozumí, byl to velice jednoduchý dotaz, ale s odpovědí otálejí. Každý den se nám pokouší komplikovat život. Ale držíme se, pořád pracujeme a budeme to dělat, dokud to půjde.