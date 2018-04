Viktor Orbán: hegemon maďarské politiky, bojovník proti migraci a favorit nedělních voleb

Maďarský premiér Viktor Orbán (54) představuje již od 90. let klíčové jméno v maďarské politice, se svou stranou Fidesz vyhrál už troje volby. Zároveň však čelí soustavné kritice opozice z uzurpování moci, vazeb na Rusko a protiimigračních nálad. Přesto mu poslední průzkumy opět předpovídají výrazné volební vítězství. Profil Budapešť - Praha 11:10 4. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hungary's Prime Minister Viktor Orban gestures as he speaks during Hungary's National Day celebrations, which also commemorates the 1848 Hungarian Revolution against the Habsburg monarchy, in Budapest, Hungary, March 15, 2018. | Foto: Marko Djurica | Zdroj: Reuters

Poprvé stál Orbán v čele vlády od června 1998 do května 2002, podruhé usedl do premiérského křesla v květnu 2010, kdy jím vedená strana Fidesz-Maďarský občanský svaz drtivě vyhrála volby. V posledních volbách v roce 2014 jeho strana sice mírně ztratila, ale udržela si parlamentní většinu a Orbán zůstal premiérem.

Nové město plné voličů: Viktor Orbán si hýčká Maďary v zahraničí a spoléhá na jejich hlasy Číst článek

Protesty

Během posledního i předchozích mandátů Orbán čelil silné kritice opozice. Například v březnu 2015 demonstrovalo v Budapešti několik tisíc lidí proti jeho vládě a Orbána obviňovali mimo jiné z korupce a sílících vazeb země na Rusko.

Migrace

V otázce migrace byl Orbán od počátku ostře proti migračním kvótám, které prosazuje EU, jeho vláda začala na podzim roku 2015 budovat plot proti nelegálním migrantům v délce 175 km podél hranice se Srbskem.

Orbánova stoupenkyně ukazuje nedávnou fotku s premiérem na displeji svého mobilního telefonu (předvolební mítink strany Fidesz v Ercsi, 9. březen 2018). | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Nedávno Orbán prohlásil, že Maďaři by měli v době pokračujícího přílivu přistěhovalců do Evropy chránit svou křesťanskou kulturu bez ohledu na to, zda jsou věřící, či ne. Narážel tak na to, že značná část migrantů mířících do Evropy vyznává islám.

Orbán vs. Brusel

V květnu 2015 na summitu Východního partnerství v Rize oslovil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker Orbána slovy: „Zdravím, diktátore!“. Orbán se dostal do konfliktu s EK, když odmítl její návrh na přerozdělování uprchlíků v zemích EU na základě kvót a návrh EK vedené Junckerem označil za „absurdní, téměř šílený“.

Viktor Orbán (vlevo) a Jean-Claude Juncker na summitu v Rize, květen 2015. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Orbán vs. Soros

Před letošními volbami Orbán dále představil návrh zákona označovaný jako „Stop Soros“ (podle amerického finančníka, který podporuje migranty), jež by umožnil zakázat nevládní organizace pomáhající migrantům s odůvodněním, že ohrožují národní bezpečnost.

George Soros na tiskové konferenci v Berlíně, červen 2017. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Změny zákonů

Orbánova vláda po volbách v roce 2010, kdy získala dvoutřetinovou ústavní většinu, kromě nové ústavy napsala i nový volební zákon, platný od roku 2012, který podle kritiků ve volbách zvýhodňuje velké strany.

Orbán politik

Do veřejného povědomí vstoupil Orbán v červnu 1989 svým projevem na pohřbu ostatků premiéra Imreho Nagye, popraveného po potlačení maďarské revoluce z roku 1956. Ve své řeči Orbán žádal odchod sovětských vojsk ze země a vyhlášení svobodných voleb. V roce 1989 se pak účastnil jednání mezi představiteli komunistického režimu a opozice.

'Oligarchové využívají unii jako pokladnu.' Europoslanci jsou znepokojeni čerpáním dotací v Maďarsku Číst článek

V březnu 1988 byl jedním ze zakladatelů studentského hnutí Svaz mladých demokratů (Fidesz). Poté co se hnutí přeměnilo na politickou stranu, byl Orbán na jaře 1993 zvolen jejím předsedou.

V roce 1990 byl Orbán poprvé zvolen poslancem a po následující tři roky řídil poslanecký klub Svazu mladých demokratů. V letech 1994 až 1998 předsedal parlamentnímu výboru pro záležitosti evropské integrace.

V říjnu 2002 byl zvolen místopředsedou Evropské lidové strany (EPP; ve funkci byl potvrzen v letech 2006 a 2009). V čele Fideszu stál až do své rezignace v lednu 2000. V květnu 2003 se do čela strany vrátil.

Orbán antiliberál

Kritici mu vyčítají, že se Fidesz pod jeho vedením odchýlil z původních liberálních pozic směrem k ekonomickému populismu a národně konzervativním hodnotám.

Bílá, rudá, zelená! Maďarské národní barvy během demonstrace na podporu Viktora Orbána a strany Fidesz, Budapešť, 15. březen 2018. "Děkujeme, Viktore," hlásá transparent. | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Soukromé záliby

Orbán se narodil 31. května 1963 v Székesfehérváru ve středním Maďarsku. Vystudoval právnickou fakultu v Budapešti. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let absolvoval čtyřměsíční stáž v Oxfordu, kde se věnoval studiu historie britského liberalismu.

Orbán je ženatý s právničkou manželka Anikó Lévaiovou, s níž má pět dětí.

Je známý jako vášnivý fotbalista.

Dcera Viktora Orbána Rahel. | Foto: Balazs Szekelyhidi/Magyar Nemzet | Zdroj: Reuters