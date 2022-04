Maďarská politoložka: Výsledky voleb jsou pro opozici šok. Fidesz se po dalším triumfu ještě více radikalizuje

Do poslední chvíle předvolební průzkumy předpokládaly vyrovnaný souboj strany Fidesz s podporou Křesťanských demokratů (KDNP) a opoziční šestikoalice Společně pro Maďarsko. K tomu ale nedošlo – vládní strana získala téměř 54 procent hlasů a Viktor Orbán se stane počtvrté za sebou premiérem. „Po dvanácti letech vlády zase jednou potvrdila svou dominanci,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz odbornice na Maďarsko Zsuzsanna Végh. Rozhovor Praha/Budapešť 7:02 4. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Po sečtení většiny hlasů můžeme konstatovat, že Fidesz opět zvítězil. Předvolební průzkumy byly přitom nebývale vyrovnané. Překvapil vás tedy tento poměrně jednoznačný výsledek?

Myslím si, že výsledky ukázaly mnohem masivnější vítězství pro Fidesz, než jsme předpokládali. Co teď pozorujeme, pro stranu pravděpodobně neznamená ještě větší převahu v parlamentu, ale věci zůstanou tak, jak jsou. A to znamená dvoutřetinovou ústavní většinu.

Hungary, national parliament election:



With 99% counted, the right-wing Fidesz/KDNP (NI|EPP) alliance of Prime Minister Viktor Orbán wins a 2/3-parliamentary majority for the 3rd time in a row.



The right-wing extremist Mi Hazánk (~NI) enters parliament for the 1st time. #Ungarn pic.twitter.com/kRkvIvJWyz — Europe Elects (@EuropeElects) April 4, 2022

V předchozích týdnech sice průzkumy předpovídaly vítězství Fideszu, ale s menším náskokem. Nyní se zdá, že strana zvítězí s přesvědčivějším výsledkem.

Jak jste zmínila, Fidesz dost možná obhájí svou dvoutřetinovou většinu. Jak se to promítne v parlamentu?

Fidesz zřejmě obsadí 135 ze 199 křesel. Trochu překvapením je, že extrémní pravice Naše země (MH) taktéž překročí hranici nutnou pro vstup do parlamentu – měla by mít kolem sedmi mandátů. Už dříve deklarovala, že je otevřená spolupráci se stranou Viktora Orbána. Ani Fidesz kooperaci nepopřel. To by znamenalo, že budou mít mnohem více, než jen ústavní většinu. Její hranice je 133 hlasů a tyto dvě strany by jich měly dohromady 142. Ale vlastně Fidesz extrémní pravici ani nepotřebuje.

Strana Fidesz získala ústavní většinu, je ještě silnější než před čtyřmi lety. Viktor Orbán děkuje příznivcům. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus pic.twitter.com/YKbyCKa1Jf — Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) April 3, 2022

Mobilizace voličů

Doplatila koalice – ve složení šesti opozičních stran – na to, že byla příliš široká a nenacházela příliš programové shody? Jejím hlavním cílem bylo sesadit Orbána…

Opozice dala dohromady program a udělala vše, co mohla, aby se zkoordinovala a byla sjednocená. Postupovala tak několik posledních měsíců. Myslím si, že výsledky jsou pro ni šokující.

Zklamaná opozice | Foto: Marton Monus | Zdroj: Reuters

Je to ale dost možná důsledek počínání médií, která jsou pod vlivem Fideszu. V posledním týdnu nebo dvou skrze své kanály mobilizovala voliče – ve prospěch právě vládnoucí strany.

Zmínila jste roli médií. Víme, že v Maďarsku nejsou předvolební debaty. Opozice nyní dostala minimum času na svou prezentaci, státní média vysílala hlavně o Fideszu. Jaký to mělo dopad?

Zcela bezpochyby to mělo výrazný vliv. Převaha Fideszu v médiích je ohromující. Projevuje se to prostřednictvím všech kanálů – ve veřejnoprávních médiích, stejně tak prostřednictvím tisku i v online prostředí.

Byla jednoznačně úspěšná v načasování klíčové agendy, ve vytvoření negativního obrazu opozice. Znemožnila také koalici, aby si sama určila, jakým způsobem budou některá témata komunikována. V tomto ohledu určovala státní média směr kampaně.

Doprovodné prohřešky

Volební účast byla opět vysoká. Před čtyřmi lety dosáhla 70 procent, což představovalo historické maximum. Nyní jsou procenta o pár desetin nižší. Jakou to má výpovědní hodnotu o stavu společnosti?

Když se podíváme na aktualizovaná data, vychází nám účast na nějakých 69 procent. Zcela jistě to je vysoká účast, ale je nižší, než jaká se předpokládala – některé průzkumy předpovídaly, že bude dosahovat až 80 procent. Je to tedy hodně pod těmito odhady, ale je to jeden z nejvyšších výsledků.

Z mého pohledu je zajímavá velmi úspěšná mobilizace obyvatel Budapešti ze strany opozice. Volební účast zde byla vyšší, než jaký byl celorepublikový průměr. Což se odráží na výsledcích opozice, protože si tu vedla lépe, než v jiných částech země. Ale na druhou stranu – Fideszu se podařilo mobilizovat voliče na venkově.

Mariann Őry

@otmarianna Individual constituencies: Opposition wins 16 in Budapest, but only 2 outside the capital (in two cities, Szeged and Pécs). Fidesz wins 2 in Budapest and 86 in the rest of the country. (Map by Index) #hungaryelections 24 51

Pokud bychom z výsledků chtěli vyčíst obecný postoj společnosti – vidíme silnou polarizaci mezi dvěma tábory. Také je zřejmé rozdělení mezi Budapeští a dalšími místy země.

Víme už, jak výsledky ovlivnilo korespondenční hlasování?

Čísla z korespondenčních hlasů ještě nemáme. Byly ovšem zaznamenány určité „nesrovnalosti“ v Transylvánii. Opozice na základě toho volala po opakování nebo zneplatnění hlasů ze zahraničí. K tomu ale podle mého názoru nedojde.

V týdnu nalezli policisté na skládce u rumunského města Târgu Mureș pytel plný ohořelých volebních lístků s vyplněnými hlasy. V neděli zase protiorbánovská opozice přišla s obviněním, že voliče ve městě Hortobágy do volebních místností svážely autobusy. Staly se podobné prohřešky i v minulosti, nebo je to něco nového, co přinesly až tyto volby?

Situace, kdy byli voliči do volebních místností přiváženi autobusy, byly už v minulosti v Maďarsku zaznamenány. Jak už jsem uvedla, i letos k takovýmto „nesrovnalostem“ docházelo, ale nemáme o nich ještě ucelený obrázek.

Vzhledem k tomu, že na volby a jejich průběh dohlíželi zahraniční pozorovatelé, budou případné prohřešky během volebního dne letos daleko lépe zdokumentované (na průběh voleb dohlíží podle agentury AP na 300 pozorovatelů OBSE, pozn. red.). Rozhodně by to ale nebylo poprvé.

Klíčové téma: válka

Kampaň byla vyhrocená až do samého konce. Jak byste ji charakterizovala? Co byly hlavní motivy a témata?

Celkově kampani dominovala hlavně válka na Ukrajině, což se pochopitelně předem nečekalo. Některá klíčová témata, u kterých se předpokládalo, že budou volbám dominovat, nakonec neměly tolik pozornosti – například referendum o „ochraně dětí“, jak jej nazvala vláda. S tím souvisejí i různé identitární otázky, třeba otázky genderu.

Klíčovým tématem byla válka a skrze to získala hlavní pozici ve veřejné debatě zahraničněpolitická orientace země. Opozice se snažila volby proměnit ve volbu mezi cestou Maďarska zpět do Evropy versus příklonem k Východu.

Dá se mluvit o kampani před a po 24. únoru, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu?

Ano i ne. Kampaň oficiálně začala velmi brzy před 24. únorem, takže válka na Ukrajině do předvolební kampaně zasáhla už v její velmi rané fázi a pak ji až do konce ovlivňovala.

Další ideologická radikalizace

Znamenají tyto volby pro Maďarsko bod zlomu? Co bude následovat?

Myslím, že šlo o velmi zásadní volby. Opoziční strany vůbec poprvé kandidovaly společně proti Orbánově Fideszu. Po dvanácti letech vlády strana vypadá, že zase jednou svou dominanci v maďarské politice potvrdila.

Kdo je Zsuzsanna Végh? Maďarská politoložka a výzkumná pracovnice na Evropské univerzitě Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou, spolupracuje také s European Council on Foreign Relations (ECFR). Zaměřuje se na politiku Maďarska, centrální Evropy a otázky spojené s Evropskou unií.

Co můžeme říct na základě předchozích zkušeností, tak za těchto okolností se vládnoucí strana nijak neumírňuje, ale naopak radikalizuje. To je něco, co očekávám jak ideologicky, tak v otázce dodržování demokratických hodnot a standardů. Fidesz zůstává u moci s dvoutřetinovou většinou, v parlamentu je navíc i krajně pravicová strana Naše země (MH), takže můžeme očekávat další radikalizaci. Pokud bude navíc pokračovat současná vládní zahraniční politika, tak s největší pravděpodobností dojde k další izolaci Maďarska.

Podle posledních předvolebních průzkumů to vypadalo, že Orbán zvítězí, ale Fidesz přijde o dvoutřetinovou ústavní většinu. Tu si ale zřejmě nakonec udrží, ví se o nějakých případných dalších plánech, které by s ní mohl mít?

Vládní strany svou moc a kontrolu nad státními institucemi v těchto volbách stabilizovaly. Ústavní většina proto za těchto okolností pro Fidesz znamená záruku, že bude vše pokračovat v zaběhlých kolejích. S přítomností krajně pravicové strany Naše země v parlamentu očekávám, že dojde k další ideologické radikalizaci a dalšímu posunu dál doprava, k čemuž dochází dlouhodobě, především v posledních čtyřech letech to ale ještě akcelerovalo.