Maďarský zákon o LGBT je na hraně. Debata byla velmi emocionální, říká státní tajemnice

I když většina států Evropské unie odsoudila maďarský zákon diskriminující LGBT komunitu, český premiér Andrej Babiš (hnutí ANO) na summitu v Bruselu mlčel. Jaké je oficiální české stanovisko k maďarské legislativě? A proč česká vláda žádá, aby otázku střetu zájmů vyjasnil evropský soud? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byla státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Praha 18:27 30. června 2021

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, že „využije veškerých pravomocí, které komise má, aby se ujistila, že práva všech obyvatel Evropské unie jsou zaručena.“ Co může v tomto směru podniknout?

To je zajímavá otázka. Komise má poměrně velkou škálu opatření. V případě Maďarska na to mají předsedkyně Ursula von der Leyenová i dotčení komisaři dokonce poměrně silný názor. Už proti Maďarsku zahájili proceduru o porušení práva, protože komise je v postavení toho, kdo musí strážit základní principy a to, jestli členské státy dodržují právo Evropské unie.

Nejenže komise vlastně říká, že je tady porušen základní princip, ale implikuje i možné narušení vnitřního trhu. Pokud by se nějakým zásadním způsobem omezovaly typově pořady, které mohou a nemohou televize a rozhlasové stanice vysílat, tak může dojít k nepřípustnému omezení, bude to zkoumat soud a budeme mít vyjádření Evropského soudního dvora.

Nizozemský premiér vyzval Maďarsko k odchodu z Evropské unie, pokud nebude respektovat práva LGBT komunity. Jak se díváte na tento výrok?

Debatu je potřeba vnímat v kontextu, v jaké k ní došlo. Jak řekl Charles Michel po summitu, byla to velice otevřená a upřímná diskuse. Byla plná emocí na obou stranách a je otázka, jak ji vlastně kombinovat s tím reálným základem. Nechci to nějak zlehčovat, protože já osobně to také vnímám poměrně silně, ale to, co chci říct je, že debata byla silně emocionální a ani se nezobrazila v závěrech rady, což je poměrně zásadní. Třeba při zdrojování čerpáme z vyjádření politiků, takže zase čerpáme z jejich emocí. Jak říkám, absolutně to nezlehčuji a potvrzuji, že většina lídrů se vyjádřila v tomto smyslu.

Jaký je váš názor? Myslíte si, že se Evropská komise mýlí, když vyhodnotila ten maďarský zákon jako diskriminační?

Pro mě je to těžké hodnotit. Jsem státní úředník a teď bych na sebe měla přebírat roli, která mi nepřísluší. Já osobně ten návrh zákona rovněž vnímám na hraně, rovněž vnímám zásadu rovnosti menšin a jejich nediskriminaci, jako něco, přes co by neměl jet vlak a myslím si, že je správně, že se komise chce ujistit, že k žádnému porušení nedošlo.