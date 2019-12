‚Nechceme slyšet víc slibů.‘ Thunbergová v Madridu vyzvala politiky, aby začali jednat

Do Madridu v pátek z Lisabonu dorazila švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová, která má v pondělí ve španělské metropoli vystoupit na konferenci OSN o změnách klimatu (COP25). Před novináři již vyzvala její účastníky, aby přestali slibovat a začali jednat. Thunbergová, kterou i ve španělské metropoli provází velký zájem médií, se večer v Madridu účastní Pochodu za klima. Madrid 18:26 6. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Greta Thunbergová na tiskové konferenci v Madridu | Foto: Sergio Perez | Zdroj: Reuters

„Nechceme už slyšet více slibů na COP25, už jsme jich slyšeli dost. Nechceme, abyste vyhlašovali klimatickou nouzi, chceme, abyste konali,“ řekla Thunbergová. Dodala, že lidé už kvůli klimatické krizi umírají. „Jsou lidé, kteří nechtějí změnu, protože se jí bojí, a proto chtějí umlčet mladé lidi,“ uvedla šestnáctiletá studentka.

„Nejsme vědci, proto experti musí navrhovat řešení a politici je musí uvést do praxe,“ prohlásil na tiskové konferenci Alejandro Martínez ze španělské odbočky hnutí Fridays For Future (Pátky pro budoucnost). Zástupkyně tohoto hnutí z Ugandy Vanessa Nakateová řekla, že by se mělo mluvit také o Africe, kde kvůli klimatické krizi umírají lidé. “V Keni byly dva měsíce enormních záplav,“ uvedla jako příklad Nakateová.

Hnutí Fridays for Future, v jehož rámci každý pátek studenti demonstrují za lepší ochranu klimatu, inspirovala právě Thunbergová. Ta loni v létě začala protestovat každý pátek před švédským parlamentem s transparentem Školní stávka za klima. Posléze začala cestovat po světě na podporu boje za ochranu klimatu.

Mediální zájem

Cesty Thunbergové provází vždy velký mediální zájem. Například na páteční tiskovou konferenci v Madridu se akreditovalo 420 novinářů, což je podle správce kulturního střediska, v němž se akce konala, nejvíce od otevření střediska v roce 2002. Už dvě hodiny před začátkem se před místem tiskové konference tvořily dlouhé fronty, napsal deník El País.

Také ráno na madridském nádraží čekal švédskou aktivistku dav novinářů a jejích příznivců, včetně rodin s dětmi. Thunbergová vystoupila z vlaku se svou pověstnou cedulí Školní stávka za klima. Z nádraží, kde jí cestu davem proráželi policisté, odjela do města autem na elektrický pohon.

Krátce před polednem dorazila Thunbergová nečekaně do místa konání konference OSN, kde se připojila ke skupině mladých. Společně si zazpívali a provolávali ekologická hesla: „Co chceme? Klimatickou spravedlnost. Kdy ji chceme? Teď.“ Setkala se tam i s osmiletou indickou školačkou Licyprijí Kangudžamovou, která se stejně jako Švédka angažuje za ochranu klimatu.

Thunbergová přicestovala tento týden do Evropy z USA, kde se účastnila řady ekologických demonstrací a vystoupila i s projevem na klimatickém summitu OSN. Do Lisabonu připlula lodí, protože odmítá používat letadlo kvůli emisím znečišťujícím ovzduší.

Do Madridu se přesunula vlakem. Některá média uvedla, že ani tento způsob není stoprocentně ekologický. Vlak, kterým jela, totiž jel část trasy, asi 210 kilometrů při průjezdu španělskou provincií Salamanca, s dieselovou lokomotivou.