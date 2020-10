Omezení pohybu obyvatel. Madrid a další španělské regiony odmítají přijmout přísná vládní opatření

Metropole Madrid a přilehlé obce nesouhlasí se zavedením novým přísných opatření proti šíření koronaviru. Kvůli rostoucímu počtu nakažených v něm chce ústřední vláda významně omezit cestování obyvatel města. Místní úřady ale nesouhlasí a varují, že opatření nepřijmou. Madrid 8:12 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Metropole Madrid a přilehlé obce nesouhlasí se zavedením novým přísných opatření proti šíření koronaviru. Pokud počet pozitivně testovaných překročí 500 případů na 100 tisíc obyvatel, města se uzavřou | Foto: Javier Barbancho | Zdroj: Reuters

Pokud počet pozitivně testovaných překročí 500 případů na 100 tisíc obyvatel, města se uzavřou. V současnosti se to týká asi deseti španělských měst. Tím největším je pak samo hlavní město Madrid a opatření by zasáhlo i jeho okolí.

‚Je nezbytné, abychom práci na dálku regulovali.‘ Španělsko chce hradit lidem na home office náklady Číst článek

Oblast by se prakticky uzavřela, lidé by mohli město opustit pouze v případě cesty do práce, do školy, do zdravotnického zařízení, na úřady nebo v jiných závažných případech. Povolené by byly mobilní asistenční a pečovatelské služby, neodložitelné cesty kvůli finančním a právním službám.

Podle nařízení ministerstva zdravotnictví by úřady měly 48 hodin na omezení výjezdů a vjezdů do rizikové oblasti, ale také na snížení kapacit některých zařízení a služeb - například obchodů, autoškol.

Omezená by byla rodinná a jiná setkání - v uzavřených prostorech by se mohlo sejít maximálně deset osob, venku 15. Uzavřela by se dětská hřiště a tak dále. Omezení by se týkalo i bohoslužeb a to na jednu třetinu, vždy by ale návštěvníci museli dodržovat bezpečnou vzdálenost.

Centrální úřady varovaly, že posledních 14 dní přesahuje počet nakažených nebo těch, u kterých nákazu testy potvrdily, v Madridu 500 lidí na 100 tisíc obyvatel. Kapacita lůžek na JIP je pak už z více než 35 procent zaplněna - právě pacienty s nemocí covid-19.

Madrid nelze brát jako celek

Španělská vláda přidává ještě jedno upozornění. Ten soupis pravidel, jak postupovat při překročení určitých čísel, je podle ní jen minimum, které mají autonomní společenství uplatňovat. Další opatření jsou pak na místních úřadech.

Omezení pohybu obyvatel odmítají madridské úřady například kvůli rozdílnosti v počtu nakažených v různých městských částech. Podle nich město, ve kterém žije více než 6,6 milionu lidí, nelze brát jako celek.

‚Jako březen ve zpomaleném záběru.‘ Nemocnicím v Madridu docházejí kapacity, zahlcené jsou i ve Francii Číst článek

Nesouhlasily ale i zástupci jiných oblastí - Madrid je jen jednou z pěti autonomních komunit. Dalšími jsou Galície, Katalánsko, Andalusie a Ceuta. U Madridu je zajímavé, že se teď proti opatření postavil. Deník El País totiž upozornil na to, že ještě v úterý při jednání se španělskou vládou prostřednictvím svých zástupců souhlasil.

Ministr zdravotnictví Salvador Illa ujistil, že na dokumentu lze stále pracovat, vylepšovat ho. Připomněl, že dříve schodu s úřady našel, teď ne. Bude se tedy snažit najít shodu znovu.

Dokument obsahuje také jednu výjimku. To kritérium 500 na 100 tisíc obyvatel nemusí platit vždycky. Pokud 90 procent případů zjištěných v obci odpovídá propuknutí nemoci v rodině, která je dokonale identifikována a kontrolována, obec přísná opatření včetně uzavření nebude muset přijmout. Příslušné obecní úřady ale takovou situaci budou muset řádně nahlásit výš.