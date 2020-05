Vášáryová: Na Slovensku hrozí zákaz potratů. Matovičovi lidé jsou členy různých církevních sekt

Slovenský parlament projednával zprávu veřejné ochránkyně práv. Nejhlasitěji ji kritizovali konzervativní křesťanští vládní poslanci premiéra Igora Matoviče (OĽaNO), jimž se nelíbí její obhajoba LGBT komunity a dostupnost interrupcí. „Útoky na lidská práva, na Chartu lidských práv na Slovensku probíhají už minimálně od roku 1994, tedy od nástupu Mečiara k moci,“ říká v Interview Plus slovenská exposlankyně a diplomatka Magda Vášáryová. Interview Plus Bratislava 17:18 28. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá diplomatka a herečka Magda Vašáryová. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vášáryová připomíná ve vysílání Českého rozhlasu Plus i dalšího premiéra Jána Čarngurského z KDH, „který ještě v roce 1990 prohlásil, že jestli se dostane k moci, tak ve všech školních třídách budou viset (křesťanské) kříže a zakáže interrupce“. „Takže za to bojujeme už 30 let,“ dodává.

Podle bývalé diplomatky se se současnými vládními konzervativními politiky, jak si prý říkají, jen aby to líp znělo, objevují resentimenty pocházející ještě z nálad parlamentu roku 1938.

Poslední křižák

Tehdy prý politici chtěli zrušit potraty a pro ženy plánovali zákaz studia na vysokých školách. „Tyto resentimenty, které dlouho dřímaly, se teď objevují znovu. Je to o to nebezpečnější, že Matovič dovedl do parlamentu takzvané nezávislé poslance, kde je množství extrémistů, kteří jsou členy různých odnoží oficiální katolické církve. Jsou to ministři financí, zdravotnictví a další lidé ve vládě, kteří patří, řekla bych, až do různých sekt.“

Není ale takové označení až příliš tvrdé? „Oni se křesťanstvím jen zakrývají,… ale jsou to lidé, kteří jsou vysloveně proti oficiálnímu stanovisku samotného papeže Františka. I Konference biskupů Slovenska se staví proti výsledkům druhého vatikánského koncilu, a to jsou prosím 60. léta minulého století.“

Jaký vliv má církev na vládu Igora Matoviče, na řízení státu? „Řeknu příklad – minulý týden odstoupila ze své funkce ředitelka odboru genderové rovnosti na ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny, protože jí ministr, který si říká poslední křižák, přikázal, aby na všech už přijatých materiálech škrtla slovo genderová rovnost. Protože si to přeje slovenská biskupská konference. To odmítla a odešla,“ popisuje Vašáryová.

Svatá válka

Ministrem je tam Milan Krajniak. „Známe ho už dlouho. On vede svatou válku proti modernizaci společnosti, proti vědě, proti všem moderním vymoženostem, ale samozřejmě že k tomu používá moderní technologie,“ tvrdí Vášáryová.

Přijetí zákona, který by zakazoval potraty, je prý docela reálné. „Neofašističtí Kotlebovci budou hlasovat pro všechny tyto věci, stejně jako náš ,muslimský otecko‘, tedy strana Borise Kollára, který má deset dětí s devíti ženami, přitom nikdy nebyl ženatý. Jeho hnutí se jmenuje Jsme rodina, a to je dnes druhé největší uskupení, největší koaliční partner premiéra Matoviče.“

„Matovič už podruhé přivedl do parlamentu skupinu ,nezávislých‘ a i tam jsou lidé, kteří před volbami (konanými v roce 2016, pozn. red.) dali do parlamentu zákon, který měl odsuzovat ženy, co podstoupily in vitro, na 12 let do vězení. To není nějaký výstřelek, to je mimořádně vážná situace. A co je ještě vážnější, tak tento zákon podepsaly i ženy. Je tady cosi vážného, co se děje v samotných církvích,“ varuje.

„Jako předsedkyně nejstaršího slovenského ženského spolku Živena se k tomu musím postavit… Vydali jsme prohlášení a v demokratické společnosti nemáme jinou možnost než protestovat. Takže hlasitě protestujeme.“ Magda Vášáryová

Rozruch vzbudil i nový ministr zdravotnictví, který v době nouzového stavu podpořil odklad interrupcí na dobu po koronakrizi. „My jsme nevěděli, kdo to Marek Krajčí vlastně je. Kdysi to byl pediatr, ale této (práce) se vzdal, protože ho osvítil duch svatý. To opravdu sám řekl, měl takovou přednášku, kde vysvětloval, jak o něj projevil zájem samotný duch svatý… My jsme netušili, koho všeho si to premiér Matovič vzal do parlamentu a do vlády.“

Za odklad interrupcí se pak Krajčí prý musel omlouvat, že to tak nemyslel. „Nevím, jakou roli v tom hraje to, že tito lidé nebyli nikdy připravováni na takto vysoké funkce, ve kterých se teď ocitli úplně náhodou. Neuvědomují si, a to včetně premiéra, že tady je ústava, že jsme státem práva a že ji musejí dodržovat. Myslím, že pro mnohé je to trochu překvapením,“ dodává Magda Vášáryová v Interview Plus.

Celý pořad Veroniky Sedláčkové si poslechněte v audiozáznamu.