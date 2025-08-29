Mají velkou ničivost a dolet až 460 kilometrů, říká analytik o střelách ERAM od USA pro Ukrajinu
Ukrajina koupí od Spojených států 3350 střel ERAM, které mají dolet až 460 km. Obchod odsouhlasila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Je to všestranný systém, který může být použit proti vzdušným i pozemním cílům,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál analytik Richard Stojar z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany v Brně.
Ukrajina střely za 825 milionů dolarů nakoupí díky financím od Dánska, Nizozemska, Norska a americkému grantovému půjčkovému systému FMF. Můžete přiblížit, o jaký typ střel jde a co umí?
Střely ERAM jsou jednou ze standardně zavedených zbraní v arzenálu Spojených států amerických a některých dalších amerických spojenců.
Je to všestranný systém, který byl vyvinut jako zbraň proti pohyblivým cílům, jako jsou třeba nepřátelská plavidla a podobně, pak byl modifikován i na údery proti pozemním cílům.
Mají střely ERAM dolet, který umožní Ukrajině i údery proti ruským cílům za frontou? Jak hluboko do ruského zázemí jsou schopné doletět a zasahovat cíle?
Udávaný dolet není jednotný, záleží na verzi zbraně i na způsobu použití, ale obecně se udává od 250 do 460 km. To ukrajinské straně umožní zasahovat ruské cíle ve větší vzdálenosti, než tomu bylo doposud.
Střely by měly vynikat vysokou přesností a poměrně velkou ničivostí, což je rozdíl oproti bezpilotním prostředkům, dronům, kterými jsou Ukrajinci schopni působit v hloubce ruského teritoria velmi efektivně už dnes.
Větší ničivá síla, kterou tyto střely mají, může znásobit efektivitu ukrajinských úderů.
Jak by se pomocí těchto raket mohla změnit bojová taktika Ukrajiny? V čem jim tyto střely mohou pomoci?
S ohledem na limitovaný dolet nebudou využitelné v hloubce ruského teritoria, nemohou působit proti strategickým cílům, ale proti nim Ukrajina působí už dnes jinými prostředky.
Mohou být využity proti ruským vzdušným cílům, snížit efektivitu ruských vzdušných úderů na frontové linii a zároveň zasahovat logistické komunikační uzly, velitelská stanoviště a podobně.
S ohledem na počet střel a jejich kvalitu to může být pro ruskou stranu velice obtížná situace, na kterou budou muset reagovat posilováním vlastní protivzdušné obrany.
Ačkoli se nejedná o zbraň, která by přinesla výraznou změnu dynamiky dosavadních bojů, ukrajinské úderné schopnosti v ruském týlu může velmi výrazně posílit.
Evropští spojenci v srpnu deklarovali, že koupí od Spojených států zbraně za 1,5 miliardy dolarů. Teď za střely ERAM utratili zhruba polovinu této částky. Existuje nějaký další konkrétní plán nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu od Spojených států?
Akvizice těchto střel odpovídá modelu, o kterém jsme se bavili v uplynulých měsících. Přiznám se, že o ničem dalším konkrétním jsem prozatím neslyšel.
Bude záležet na ukrajinských představách a preferencích, ale i na možnostech konkrétních dodavatelů či toho, co Spojené státy americké budou ochotny dodat. A co ti lepší spojenci budou ochotni nebo schopni uhradit pro své ukrajinské partnery.
Americký deník The New York Times v pátek napsal, že nad trasami, kterými se přes východní Německo dopravuje vojenský materiál na Ukrajinu, létají ruské drony. Dá se odhadnout, jaké informace chtějí Rusové získávat a jak je mohou využít?
Pokud by ruská strana byla schopna takovou informaci efektivně rozklíčovat, pak jí může poskytnou obrázek o tom, v jakém objemu a v jakém čase se zbraně na Ukrajinu mohou dostat.
Podle toho, s jakým časovým odstupem se zbraně na frontové linii objeví, pak mohou vyvodit přímé logistické trasy, kdy zásilka překročila ukrajinské hranice a na jakém místě.
Pokud by Rusové měli kapacity a prostředky, pak by jejich záměrem mohlo být narušení těchto tras a omezení přísunu vojenského materiálu.
Existuje nějaká obrana proti tomuto typu špionáže pomocí dronů?
Tyto informace se spíš pohybovaly v oblasti spekulací, nic konkrétního prozatím identifikováno nebylo, žádný pozorovací dron nebyl zachycen.
Obrana je poměrně obtížná, protože ke sledování mohou být využívány běžné komerční drony dostupné na volném trhu.
Je to problém, kterému teď čelí každý stát. Bezpečnostní opatření a efektivní mechanismy, jak něčemu takovému zabránit, se teprve vytváří.