Mají zbraně přednost před Američany? Liberálové volají po přísnějších zákonech, které nemají šanci

Nevadské statistiky

Počet úmrtí způsobených střelnou zbraní v roce 2006 v Nevadě překonal počet úmrtí způsobených při dopravních nehodách. Od té doby trend stále pokračuje, alespoň to ukazují dostupná čísla z let 2004 až 2015, která zveřejnil server Quartz (viz níže) s odkazem na data US Centers for Disease Control and Prevention.