Majitelé omylem poslali svou kočku v balíku z Utahu do Kalifornie. Za týden urazila stovky kilometrů

Téměř týden strávila kočka Galeana na cestách v balíku, který její majitelé z amerického státu Utah poslali zpět do firmy Amazon v Kalifornii. Domácí šelma podle její majitelky Carrie Clarkové miluje krabice a nepozorovaně skočila do velkého balíku, který pak její majitelé zapečetili a odeslali do stovky kilometrů vzdáleného státu. Galeanu osvobodil pracovník Amazonu a už je zpět s rodinou, uvedla v pondělí stanice BBC. Washington 9:54 29. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kočka nepozorovaně skočila do velkého balíku, který pak její majitelé zapečetili a odeslali do stovky kilometrů vzdáleného státu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Když Galeana tento měsíc zmizela ze svého domova v Utahu, vyvolalo to rozsáhlou pátrací akci. Objevil ji až v Kalifornii pracovník společnosti zabývající se internetovým prodejem v jednom z vrácených balíků, kde byly kromě omylem odeslaného zvířete i pracovní boty. Odnesl ji na veterinární stanici, tam prověřili mikročip zvířete, zjistili kontakt na Clarkovou a ozvali se jí.

Kočka není nízkoúdržbový pes. I když zůstává jen doma, vyžaduje pozornost, zdůrazňuje veterinářka Číst článek

„Zpočátku jsem jí (veterinářce) nevěřila a myslela jsem, že je to vtip,“ řekla americké stanici KSL TV majitelka Galeany. S manželem se pak vypravila do více než 1600 kilometrů vzdálené Kalifornie, aby si domácího mazlíčka odvezli zpět domů. „Bylo to úžasné shledání. Galena se okamžitě přestala třást a v mém náručí se uvolnila,“ uvedla Clarková.

Při veterinárním vyšetření se ukázalo, že zdravotní stav kočky je navzdory několika dnům stráveným na cestě v krabici bez jídla a vody dobrý. Naštěstí pro ni byl jeden ze spojů krabice otevřený, takže mohla dýchat, a díky dobrým povětrnostním podmínkám nezmrzla ani se nepřehřála.

Clarková v médiích vyzvala všechny majitele domácích zvířat, aby své mazlíčky čipovali a „třikrát“ kontrolovali odesílané balíky.