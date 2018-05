Osm let do stovky. V čele malajsijské vlády stane nejstarší premiér na světě

Malajsijská opozice a její příznivci oslavují vítězství v parlamentních volbách. Podle oficiálních výsledků získaly opoziční strany v parlamentu 113 křesel. Koalice dosavadního premiéra Razaka jen 79. Zahraniční média, jako například stanice BBC a řada dalších, označují výsledky za politické zemětřesení a historický úspěch opozice. Kuala Lumpur 9:41 10. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový premiér Matahir Mohamad by měl složit premiérskou přísahu ve čtvrtek. | Foto: Athit Perawongmetha | Zdroj: Reuters

Ve vládě se čekají pravděpodobně největší změny za posledních zhruba šedesát let. Dosud vládnoucí Národní fronta je totiž u moci od vyhlášení nezávislosti na Británii v roce 1957.

Dosavadní premiér Malajsie Najib Razak | Foto: Athit Perawongmetha | Zdroj: Reuters

Tato strana bývá oceňovaná za to, že zajistila zemi hospodářský rozvoj a politickou stabilitu. Nicméně kritici poukazují i na korupci, neustálý růst cen zboží či rasové rozpory, které vládu této strany také provázejí.

Pověst dosavadního premiéra Razaka poškodil nejvíce korupční skandál kolem investičního fondu 1MDB, který založil. Z fondu zmizelo v přepočtu téměř 90 miliard korun a několik procent z této částky se pak objevilo na Razakově osobním kontě. A jak se zdá, s podobnými skandály už zřejmě voličům došla trpělivost a chtějí novou vládu i nového premiéra.

Nejstarší lídr na světě

Nový premiér Matahir Mohamad by měl složit premiérskou přísahu ve čtvrtek, a pokud skutečně do funkce nastoupí, stane se ve svých 92 letech nejstarším zvoleným lídrem na světě.

Po volbách se Mohamad nechal slyšet, že chce do země vrátit pořádek. „Získali jsme podstatnou většinu. To o co chceme usilovat, je návrat vlády práva.“

Určitým kontrastem k Mohamadově vedení pak naopak budou velmi mladí členové Malajsijské koalice, kteří také ve volbách získali příznivce. Je mezi nimi například i Syed Saddiq.

„Tahle výhra jasně dokazuje, že mladí lidé můžou udělat nemožné. Nejsem to jen já, jsou tu i další mladí, jednomu je dokonce 22 let. Je tady tolik mladých, kteří v opoziční koalici vyhráli.“ Právě mladí voliči po vyhlášení výsledků voleb vyšli oslavovat do ulic.

Premiér za autoritářského režimu

V Mohamadově politické kariéře můžeme najít několik problematických dob. Hlavně když se zaměříme na jeho autoritářskou vládu mezi lety 1981 - 2003, kdy byl ministerský předseda. Tehdy byl kritizovaný za to, že se snaží potlačovat chod nezávislých institucí.

V současnosti je diskutabilní také jeho věk i okolnosti jeho nástupu. Opozice se tváří, že chce předsednictvím Mohamada dokázat, že věk je jenom číslo a stáří nic neznamená. Ale fakt je ten, že Malajsijská opoziční koalice Mohamada jmenovala kandidátem na premiéra proto, že nejpopulárnější vůdce Anwar Ibrahim je v současné době ve vězení.

V roce 2014 ho soud poslal za mříže na pět let za homosexualitu, Ibrahim proto celý trest označuje za politicky motivovaný a proces odsuzují i organizace pro lidská práva. Mohou se tak objevit i názory, že je Mohamad pro opozici z hlediska vedení až druhou volbou.