Budou chybět gumové rukavice? Největší světový výrobce Malajsie vyrábí polovinu pomůcek, co obvykle

Z Malajsie pochází tři čtvrtiny ochranných lékařských rukavic na světě. Místní továrny ovšem v současnosti podle agentury AP produkují jen polovinu pomůcek, které jsou schopny vyrobit. Důvod? Místní vláda 18. března nařídila všem firmám pozastavit činnost. Společnosti, které vyrábějí nezbytný materiál, sice tento týden znovu obnovily produkci, ale pracovat v nich může jen polovina zaměstnanců. Poptávka po gumových rukavicích přitom stále stoupá.

Ochranné rukavice jsou jednou z klíčových ochranných pomůcek, který svět používá v boji proti novému typu koronaviru.

Zatímco počty nakažených stále stoupají, jejich výroba klesla. V Malajsii jich totiž kvůli nařízení vlády vyrábí oproti běžnému stavu jen polovinu. Svaz malajsijských výrobců gumových rukavic proto žádá po státu výjimku.

„Jakékoli zastavení výrobních a administrativních segmentů našeho průmyslu by znamenalo absolutní zastavení výroby rukavic a bylo by to pro svět katastrofální,“ uvedl podle agentury AP prezident asociace Denis Low v prohlášení, které zaslal místním médiím.

Minulý měsíc například Malajsie dodala Spojeným státům o deset procent méně rukavic než ve stejném období v loňském roce. A odborníci očekávají další pokles.

Kvůli koronaviru mají navíc problémy s dodávkami rukavic i dodavatelé z Thajska, Vietnamu, Indonésie, Turecka a zejména Číny.

Malajsijští výrobci rukavic jsou ale podle AP celosvětově kritizováni i kvůli nucené práci. Úřad pro ochranu cel a hranic USA dokonce oznámil, že kvůli tomu zrušil část dodávek od jedné z předních firem WRP Asia Pacific. V ní byli údajně pracovníci nuceni platit ve svých rodných zemích náborové příspěvky, a to až do výše pět tisíc dolarů (v přepočtu asi 125 tisíc korun).