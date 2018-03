Před šesti lety ji v Pákistánu málem zabili, teď se tam vrací. Malála Júsufzajová je zpět v rodné zemi

Poprvé za téměř šest let se vrací do své rodné země. Když tam byla naposledy, tálibánský útočník ji postřelil do hlavy. Tehdy jí bylo 15 let. Teď jí je 20 a za tu dobu stihla získat Nobelovu cenu míru. Řeč je o Malále Júsufzajové, která je nyní v Pákistánu.

