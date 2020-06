Ozbrojení muži zabili v Mali nejméně 20 vesničanů. Kmen obviňuje armádu, ta to nekomentovala

Tisíce lidí ve Spojených státech opět protestovaly proti rasismu. Ve Floydově rodném městě se konala pieta

Kromě Washingtonu, kde podle listu The New York Times do ulic vyšlo už nejméně 6000 lidí, se lidé na demonstracích sešli také v New Yorku, Los Angeles, Filadelfii a dalších městech po celých USA.