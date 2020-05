Armáda už má v africkém Mali kompletní tým. Mezinárodní misi povedou Češi poprvé v historii

Do Mali ve čtvrtek přiletěla poslední část čtyřicetičlenné skupiny českých vojáků a civilistů, kteří za dva týdny převezmou velení výcvikové mise Evropské unie, sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Česká armáda převezme velení mise od Portugalska 12. června, v čele mise bude stát brigádní generál František Ridzák. Bude to poprvé, kdy česká armáda převezme zodpovědnost za velení mezinárodní mise. Praha 19:57 28. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vojáci v Mali. | Zdroj: Armáda ČR

Společně se členy nastávajícího velení mise do Mali přiletěli i vojáci, kteří se v zemi již několik let starají o ochranu velitelství či výcvikové základny. Podle Dvořákové budou v misi působit i tři civilní odborníci, a to politický poradce, poradkyně pro genderové záležitosti a soudní znalec v oboru francouzského jazyka.

„Vojáci, kteří budou sloužit na velitelství, jsou vybráni z útvarů napříč celou armádou, od velení až po bojové jednotky na taktické úrovni,“ uvedla mluvčí. Jsou mezi nimi zdravotníci, vojenský lékař, vojenský veterinář, specialisté na výcvik, právník, finanční specialista nebo tiskový mluvčí. V týmu je sedmnáct důstojníků, kteří ovládají anglický i francouzský jazyk. Ve velení mise budou celkem tři ženy.

Ridzák bude v misi velet více než 700 vojákům z asi dvou desítek zemí. Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům, Česká republika do ní v současné době přispívá 120 vojáky.

Ridzák počátkem května řekl, že kromě velitele celé mise česká armáda obsadí i další významné posty v jejím velení. Funkci náčelníka štábu zaujme plukovník Václav Vlček, který dosud působil jako náčelník štábu operačního velitelství Armády České republiky.

Niger a Burkina Faso

Čeští důstojníci také převezmou dvě oddělení mezinárodního štábu. Funkce velitele výcvikové základny Koulikoro se ujme plukovník Martin Botík z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií - válečné školy Univerzity obrany.

Část z vyslaných vojáků bude tvořit Ridzákův osobní štáb, další se zapojí do práce mezinárodního štábu mise. V Mali zároveň i nadále bude působit české úkolové uskupení více než sedmi desítek vojáků, kteří mají na starosti ochranu velitelství a výcvikové základny. Součástí týmu jsou i instruktoři. Do Mali odcestovala i část této jednotky.

Dvořáková ve čtvrtek poznamenala, že Rada Evropské unie letos rozšířila mandát mise a navýšila počty personálu i rozpočet. Mise tak bude moci, prostřednictvím vojenského poradenství či výcviku poskytnout vojenskou pomoc i dalším zemím, především Nigeru a Burkině Faso.