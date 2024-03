Málo trénovaní na tak smrtonosný útok, myslí si odborník o útočnících z Krasnogorsku

Oblečení a další detaily ukazují na spojitost mezi čtyřmi zadrženými a muži, kteří provedli masakr v koncertní síni v ruském Krasnogorsku, kde zahynulo více než 130 lidí, píše The New York Times ve své analýze. Podle ní byli útočníci špatně trénovaní a z místa uprchli ve stejném oblečení i autě, ve kterém na něj přijeli. New York 19:04 26. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z podezřelých Dilovar Islomov | Zdroj: Profimedia

Ruské úřady zadržely 370 kilometrů od Moskvy čtyři muže v souvislosti s masakrem v Krasnogorsku. Ti byli oblečení stejně jako útočníci na videozáznamech z útoku. Vyplývá to z analýzy, kterou provedl deník The New York Times (NYT) pomocí záběrů z haly, profilů na sociálních sítích a snímků zveřejněných Ruskem.

Například na videozáznamu ze zadržení jednoho z podezřelých je vidět, že má na sobě světle hnědé tričko s výrazným logem na levém prsu a kalhoty se štítkem Boss.

Tyto detaily se shodují s oblečením, které měl na sobě jeden ze střelců na propagandistických záběrech útoku zveřejněných Islámským státem. Z analýzy deníku navíc vyplývá, že vůz, který podezřelí řídili při zadržení, má stejnou barvu a typ jako ten, který je vidět na záběrech během útoku v Krasnogorsku.

Rob Lee, vedoucí pracovník filadelfského Institutu pro výzkum zahraniční politiky, říká, že i přes to, že tito útočníci vykonali jeden z nejsmrtonosnějších útoků v Rusku, tak vypadali poměrně málo trénovaní.

Podkládá to tím, že během masakru útočníci zůstali u sebe, místo toho aby se rozprostřeli a tak způsobili větší škody.

Podezřelí se po masakru také nepřevlékli a z místa činu ujeli ve stejném vozidle, jako ve kterém přijeli. I to úřadům usnadnilo jejich vypátrání a spojení s útokem.

Ruský vyšetřovací výbor v sobotu uvedl, že podezřelí byli zadržení poblíž města Brjansk a v jejich autě byly nalezeny zbraně. Na dalším videu, které NYT ověřil, je vidět, jak policisté vedou minimálně jednoho z podezřelých.

Ten na sobě má hnědé tričko a tepláky s logem „BOSS“, které se shodují s tím, co má na sobě jeden ze střelců na videu a záběrech, které zveřejnil Islámský stát. Oblečení se také shoduje u dalších dvou zadržených.

Poslední z dopadených byl natočen při výslechu v nemocnici. NYT zjistil, že podle jeho profilu ze sociální sítě VKontakte, žil v Rusku už rok. Na záběrech má stejné zelené triko, jaké má jeden z útočníků a fotografii Islámského státu. To se také shoduje s trikem na jedné z fotografií, které zadržený zveřejnil na síti VKontakte.

Čtyři podezřelí z útoku byli v neděli večer u moskevského soudu obviněni ze spáchání teroristického činu a ve vazbě zůstanou do 22. května. Ve videozáběrech ze soudní síně, které deník ověřil, tři z obviněných řekli, že jsou tádžického původu a dva z nich i tádžicky mluvili. Čtvrtý z nich se před soudem objevil v kolečkovém křesle a nebyl schopný odpovídat, ale uniklá kopie jeho pasu naznačuje, že je také z Tádžikistánu.

Američtí představitelé uvedli, že útok provedl Islámský stát. Ten se k němu také přihlásil a zveřejnil fotografie útočníků a videozáznam ze samotného útoku na koncertní síň. Ve svém projevu v sobotu Vladimir Putin prohlásil, že za útokem stojí mezinárodní terorismus, ale ISIS vůbec nezmínil. Ruská média už před tím připravila půdu pro obvinění Ukrajiny z útoku. Ta jakoukoliv vinu popřela.