Malta uvolní pravidla pro potraty. Budou možné v případě ohrožení života a po souhlasu tří lékařů

Malta uvolní své protipotratové zákony, které byly nejpřísnější v celé Evropské unii. V ostrovním státě totiž platí naprostý zákaz umělého přerušení těhotenství. Parlament ve středu schválil změnu, která umožňuje za některých podmínek provést potrat, pokud je v ohrožení život ženy. Valetta 21:28 28. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Změna normy původně počítala s tím, že bude možné těhotenství přerušit v případě, že je v ohrožení život či zdraví ženy | Zdroj: Profimedia

Změna normy původně počítala s tím, že bude možné těhotenství přerušit v případě, že je v ohrožení život či zdraví ženy. Zákonodárci schválili pozměňovací návrhy, které však toto pravidlo zpřísnily. Podle schváleného textu lékař bude smět těhotenství přerušit jen v případě bezprostředního ohrožení života.

První výročí kontroverzního rozhodnutí o potratech rozdělilo Američany. Protestující zaplnili Washington Číst článek

V jiných případech ohrožení bude zapotřebí souhlas tří specialistů a umělé přerušení těhotenství bude možné provést jen v případě, že byly vyčerpány všechny možné způsoby léčby.

V současnosti jsou potraty na Maltě úplně zakázané. Za jejich provedení hrozí odnětí svobody jak pro matku, tak pro lékaře. Ten by přišel i o lékařskou licenci. Myslitelný je podle maltských zákonů jen potrat v případě mimoděložního těhotenství. V současnosti tedy stovky maltských žen cestují do zahraničí, aby interrupci podstoupily tam.

Tlak ze zahraničí

Debata o tom, jestli by se měla maltská pravidla ohledně potratů změnit, se vrací v průběhu let neustále. Jedním z důvodů, proč maltská vláda mění pravidla ohledně potratů, je i tlak ze zahraničí.

Na velmi striktní potratové právní předpisy na Maltě upozornil loni v létě případ americké turistky, které se během dovolené předčasně protrhl plodový vak a oddělila placenta. Ženě hrozila vážná infekce, která mohla vést až k jejímu úmrtí, pokud by jí lékaři neodebrali plod. To však maltské zákony neumožňovaly a ženu nakonec museli převézt do Španělska.

‚Aliance pro rodinu jde proti sounáležitosti.‘ Zástupci církví vyzývají k odvolání aliance ze státních orgánů Číst článek

V souvislosti s potraty se často mluví o Polsku. Tamní zákony umožňují potrat pouze v případě ohrožení života ženy nebo po znásilnění. Letos polští konzervativci navrhli zpřísnění zákonů tak, aby bylo trestné o možnosti interrupce informovat. Polský parlament toto zpřísnění zamítl.

Dalším evropským státem, který v posledních letech zpřísnil potratovou politiku, je Maďarsko. Podle zákona, který začal platit minulý rok, musí lékaři ženám detailně vysvětlit, co se během interrupce stane s plodem. K tomu si ženy před interrupcí musí ještě poslechnout tlukot srdce plodu. Jestli po tomto procesu ženy chtějí interrupci podstoupit, tak je jim provedena.

Naopak nejvíce liberální státy ohledně interrupcí jsou Nizozemsko nebo Spojené království. V těch je potrat povolený až do 24. týdne těhotenství, v případě zdravotních komplikací i později.