Lupiči odřízli město od internetu a telefonních linek. Z muzea v Bavorsku odnesli sbírku zlatých mincí

#Zeugenaufruf nach #Diebstahl von keltischen #Goldmünzen in #Manching gestern Nacht aus dem #Kelten Römer #Museum. Hinweise bitte an das LKA unter 089/1212-0.

Mehr Infos in der #Pressemitteilung: https://t.co/f3bCip8Taz pic.twitter.com/bjagx8vNrf