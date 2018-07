Hotel v Las Vegas nechce platit odškodnění za loňskou střelbu. Poškozené zažaloval

Loni v říjnu na ně z okna hotelu létaly kulky z poloautomatické zbraně, teď pro změnu čelí žalobě. Řeč je o obětech masakru v Las Vegas, kde vrah zastřelil z pokoje hotelu Mandalay Bay 58 účastníků hudebního festivalu, víc než 500 jich zranil a další utrpěli psychickou újmu. Aby jim za to nemusel platit odškodné, dal provozovatel hotelu lidi, na které se střílelo, k soudu. Las Vegas 6:35 19. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hotel Mandalay Bay v Las Vegas | Zdroj: Reuters

Během dní po útoku dýchalo Las Vegas lidským soucitem a solidaritou, teď ale došlo na studené a praktické záležitosti. A hlavně - na peníze.

Hotel, kam vrah dokázal nepozorovaně propašovat víc než dvacet střelných zbraní a pak z 32. patra spustil vražednou palbu, provozuje společnost MGM Resorts. Ta se teď rozhodla, že zkusí zabránit tomu, aby musela nést za neštěstí díl odpovědnosti a platit obětem odškodné.

A to způsobem, který ve Spojených státech podle New York Times nemá obdoby. Tedy - nečekala na případný nepříznivý rozsudek po žalobě, kterou podalo nebo se k tomu chystá víc než tisíc obětí masakru, a sama se s nimi vrhla do soudního sporu. Chce tak získat rozhodnutí, že nebude muset žádné peníze vyplácet.

Zákon o 11. září

„Firma MGM spoléhá na takzvaný Zákon o bezpečnosti, přijatý kongresem po teroristickém útoku na Světové obchodní centrum v roce 2001.

Ten říká, že v podobném případě můžete získat imunitu vůči odpovědnosti za škody, pokud dokážete, že na místě byla ochranka certifikovaná ministerstvem vnitřní bezpečnosti,“ říká pro rozhlasovou stanici NPR Carl Tobias, právní expert z Richmondské univerzity.

Osudný hudební festival skutečně takovou ochranku měl, ovšem další podmínkou je, že musí jít o teroristický čin. Takovou klasifikaci loňského masakru v Las Vegas zatím americké úřady nevydaly.