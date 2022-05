V Německu cvičí tisíce vojáků NATO. Jde o manévry aliančních sil rychlé reakce

„Tohle je jedno z nejmodernějších děl na světě. A navíc mám skvěle motivované mužstvo. Podle manuálu se dá za 10 vteřin vypálit třikrát - mí chlapci to zvládnou dvanáctkrát. Jsem na ně opravdu pyšný,“ říká při cvičné střelbě velitel baterie Martin Gartmeier.

Houfnice PzH2000, ze které pálí, je dělo posazené na těle tanku Leopard 2 a Bundeswehr jich Ukrajině věnuje sedm. Kromě rychlosti střelby se vymyká i přesností. Na rozdíl od jiných houfnic má vlastní navigační systém a vždycky zná svou přesnou polohu.

Takže nemusíte nic měřit - rovnou zadáte souřadnice cíle. Systém si pak sám propočítá všechno, co je potřeba. A do třiceti vteřin už můžete přejít k palbě.

Dělostřelce na cvičení NATO řídí podplukovník Timo Kaufmann, který dohlíží na přesnost zásahů.

„Samozřejmě, že všichni vojáci tu nejpozději od ruského vpádu na Ukrajinu myslí i na to, že můžou být přeloženi na východ. Ale o to v našem cvičení nejde. Teď chceme jen ověřit a demonstrovat naše možnosti a jednotkám udělat osvědčení,“ říká.

Mužstvo kapitána belgické armády Djefa je na tom podobně. „V Německu jsme jen na pár týdnů a o Ukrajině moc nemluvíme. Spíš se bavíme s kolegy z jiných zemí, vyměňujeme si zkušenosti a koukáme se na jejich výzbroj. Víte, my dělostřelci jsme tak trochu blázni do artilerie a chceme vidět, jak s ní pracují ostatní a co mají k dispozici, abychom se víc přiučili,“ uvádí.

Jiná atmosféra

Cvičení ve vojenských prostorech Münster a Bergen se chystalo několik let. Válka na Ukrajině tak jeho podobu ani moc neovlivnila. Panuje však jiná atmosféra, než bývá u cvičení tohoto typu běžné.

„Vždycky to nějakou dobu trvá, než se vžijete do nacvičované situace. Scénář je vždycky stejný: země A napadne zemi B, které přispěchají na pomoc spojenci. Na tohle myšlenkové přepnutí obvykle potřebujete čas, ale tentokrát ne. Panuje tu vážnost, profesionalita a takové mravenčení - vojáci cítí, od čeho tu jsou a co se od nich žádá. Letos je tu mnohem větší napětí. Neříkám, že to dřív brali na lehkou váhu, ale teď to dostalo další dimenzi. A pak je tu ještě druhá věc - cítíme mnohem větší oporu. Jakmile teď něco potřebujeme, tak vždycky najdeme podporu. A to je pro nás skvělé - jinak by to nefungovalo,“ vysvětluje velitel manévrů, brigádní generál Alexander Krone.

Cvičení se účastní na sedm a půl tisíce vojáků - včetně českých expertů na zabezpečení ochrany anebo na psychologické operace. Generál Krone je s prací všech jednotek spokojený. Dění na Ukrajině prý mohla posloužit jako dodatečná motivace.

„Teď si každý raději hned třikrát zkontroluje, jestli umí základy první pomoci, jestli jeho plynová maska opravdu těsní, a jaké má výsledky střelby. Tohle všechno se dá zlepšit jen poctivou prací a opakováním, díky kterému se pak vojáci můžou na všechny spolehnout. To je jedna z hlavních motivací a všichni na tom pracují. Něco se dá zlepšit čistě jen radou od někoho jiného, ale klíčová je praxe - v akci navíc každý vidí, že v tom není sám a při práci se tak cítí bezpečněji,“ uzavírá brigádní generál Krone.

