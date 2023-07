Soud po 13 letech osvobodil Němce vězněného za utopení seniorky. Ukázalo se, že šlo zřejmě o nehodu

Soud v bavorském Mnichově v pátek definitivně zbavil obvinění a potvrdil osvobození muže, který strávil 13 let za mřížemi za vraždu, kterou nespáchal. Píše to agentura AP. Muž byl původně odsouzen za to, že utopil seniorku, o kterou se staral. Podle nových posudků se však zřejmě jednalo o nehodu.

Mnichov 18:13 7. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít