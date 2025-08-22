Mánie Labubu a totalitní soft-power. Příběh o tom, jak Čína bez výstřelu dobývá svět

Zdravím vás z Olomouce. Když jsem tady procházel ulicemi, tak jsem na nikom neviděl žádného Labubu. Máte ho aspoň vy?
Nemám a je asi málo věcí, které by mě odpuzovaly více. Ale nesouvisí to se samotnou postavičkou. Neměla jsem ani mončičáka. Pokud si ho třeba moje generace vzpomíná, tak Labubu vypadá velice podobně. Je to takový mončičák v různých barvách s obrovskýma očima a špičatýma zubama.
Na druhou stranu na ulicích řady světových měst to někdy vypadá, že kdo nemá Labubu, jako by nežil. Nosí ho zpěvačka Rihanna, bývalý fotbalista David Beckham nebo členka jihokorejské skupiny Blackpink Lisa. Plyšové postavičky si připínají na pásky, kabelky a tašky. Madonna měla ke svým 67. narozeninám obrovský dort ve tvaru Labubu. Je to mánie?
Trochu ano. Ale ono to nastupuje na dlouhodobý trend sběratelských kolekcí, který už je tady desítky let – Barbie, pokémonů, Hello Kitty… Takže to není trend, který by byl úplně nový.
Labubu je z Číny. Kde se tohle malé monstrum vzalo?
Je to trochu složitější příběh a je otázka, jestli to je ve skutečnosti čínská hračka.
Jak to?
Designer Kasing Lung, který ho vymyslel, je ve skutečnosti z Hongkongu, vyrostl v Evropě a postavička sama o sobě je inspirovaná severskou mytologií. Můžeme se tedy ptát, nakolik se tam odráží čínská historie a tradice. Skoro si myslím, že vůbec.
Úplná novinka to tedy není?
Úplně ne. Přišel s tím už v roce 2015 a byla to jeho série, která se jmenovala The Monsters. Teprve od roku 2022, po covidu, to začal být velký trend, který se přes Asii a Filipíny dostal do zbytku světa. U nás to podle mě začalo až tenhle rok.
Kde se ta popularita vzala?
Je to spoustu věcí dohromady. V Číně to nastoupilo na trend lidí, kteří byli unavení covidu a z nekonečných lockdownů. Čína měla jeden z nejdelších, ne-li vůbec nejdelší lockdown na světě. Byl to tedy takový únik a zároveň to byla nedostupnost zahraničního trhu. Značka tedy mohla v Číně do určité míry vyrůst. A pak, jak jsem říkala, nastupuje na ten trend sběratelských kolekcí. Dnes to ale nejčastěji kupují lidé, kterým je 12 a více let, říká se jim kidults. Nejsou to předškolní děti, ale teenageři a mladí lidé, kteří třeba nemají peníze na to, aby si dopřáli větší luxus, ale zase mají dost peněz na to, aby si dělali malou radost. Takže je to všechno dohromady. Proč je to teď zrovna Labubu je otázka, ale za chvilku to může být něco úplně jiného.
Zkratka kidults je spojením slov kids a adults, to znamená něco mezi dětmi a dospělými.
Tak nějak.
A je to tedy hlavně to sběratelství, nebo nějak symbol? Něco vychází z fanouškovství, něco z toho, že to má každý a třetí věc je asijský původ, jestli to v tom hraje nějakou roli…?
Zaměřila bych se na svoji specializaci, což je Čína jako taková. Spoustu lidí podle mě ani netuší, odkud postavička je. Možná, že nevědí, že je z Číny, ale třeba tuší, že to je z Asie a nasedá to na trend, který vidíme i v ČR – obliba různých asijských artefaktů, ať je to třeba korejská kosmetika, k-pop, postavičky ze studia Ghibli, japonské anime, matcha, bubble tea… Je to okouzlení něčím, co neznám, co se mi zdá cool. Zároveň to samozřejmě promuje spousta celebrit, jak jste zmiňoval. Takže si myslím, že třeba neznají původ, ale prostě se jim líbí, že to má prostě každý. Ale tohle jsou věci, které se běžně dějí. Když jsem byla malá, všichni chtěli Barbie a myslím, že nikdo moc neřešil, odkud vlastně je.
Když jsem byl menší, tak všichni chtěli Furbyho, později to byla Hello Kitty, pokémoni a tak dále. Jak moc je za tohle okouzlení z Labubu rád Peking?
To je úplně dar z nebes. Byť musím říct, že to není kampaň čínské vlády. Je to něco, co vzniklo organicky, zespodu. Není to klasická, státem řízená akce, která by měla pozvednout obraz Číny v zahraničí. Spíš je to tedy dar, ale možná se Čína časem naučí tohle využívat. Zatím je to první vlaštovka a uvidíme, jak dobře to Čína dokáže zakomponovat do své soft power.
Páky čínské propagandy
Soft power mě nejvíc zajímá. Kdo je teď výrobcem Labubu?
Já bych to pořád brala tak, že Pop Mart – společnost, o které se bavíme – je firma, která v systému funguje paralelně. Samozřejmě musí pořád dodržovat zákony a pořád je tam vymahatelnost. Jsou to stejné otazníky, které řešíme i u jiných firem, ale není to něco, co vzniklo na objednávku.
Říkala jste, že je za to Peking moc rád. Tak pokud Pop Mart plně nespadá pod jeho vliv, jak to dokáže kontrolovat?
Úplně nedokáže. Jde o to, že má konečně k dispozici něco, co může být kulturní síla, kterou může ukazovat. Čína si velice rychle a asi i zdařile vybudovala ekonomickou, technickou a vojenskou moc, ale u soft power dlouho nebyla atraktivní. A tohle je první vlaštovka, která má globální potenciál. Podle Brand Finance Soft Power Indexu je Čína na druhém místě po USA, předběhla i Velkou Británii.
Přitom má – i když se nechci Číny dotknout – pověst výrobce mnohdy laciných, nekvalitních výrobků, cetek. A teď přichází s něčím, co si dokázaly zamilovat miliony lidí na světě. Zároveň to není vůbec levné.
Možná bych se zastavila u toho slova „cetka“. Pořád se bavíme o něčem, co je z plastu a nemá extra přidanou hodnotu, ale jak říkáte, stalo se to oblíbeným artefaktem, který spousta lidí sbírá. A jsou ochotní za to zaplatit spoustu peněz. Labubu se prodává v mystery boxech, což znamená, že přesně nevíte, kterého plyšáka si asi koupíte. Je to i populární unboxing na internetu.
Že to potom rozbalujete a zjišťujete, kterého máte…?
Přesně tak. Takže tohle je takový velký organický dosah a PR, které se na to nabalilo.
A zvyšuje teď Labubu Pekingu kredit? A jak?
Možná bych udělala krok zpět k soft power. Už jsme se bavili o tom, že Čína má spoustu jiných podob síly. V případě soft power – schopnosti získat druhé na svou stranu jinak než silou – je přinutíte ne penězi, ale přitažlivostí a sex-appealem. Tím, že lidé chtějí dělat to, co vy chcete, protože se jim to líbí. Líbí se jim vaše kultura, hodnoty, chování a stojí na třech pilířích – na kultuře, na hodnotách a institucích a na zahraniční politice a reputaci. Pokud se Čína dokáže z kulturní škatulky, tedy z toho, že tady vznikl nějaký produkt, který třeba může brandovat…
O Číně se mluví.
Přesně tak. Jak už jste říkal, Čína už není továrna na výrobky, ale má tady něco zajímavého, co nikdo jiný nemá. Pokud se jim tedy podaří přetavit to z prvního pilíře, tedy kultury, ještě do nějakých hodnot a institucí a do svojí lepší reputace, tak v tom okamžiku se můžeme bavit o tom, že to Peking opravdu řídí a že z toho má zahraničně-politický profit.
Zároveň Čína dokáže šířit povědomí o Labubu třeba přes svou sociální síť Tik Tok? Dokáže synergicky využívat tyhle dva trendy?
To je zajímavá myšlenka. Nevím, jestli to někdo měřil, ale určitě by bylo zajímavé se na to podívat, jak na to ostatní čínské firmy reagují. Je pravda, že v Číně je všechno čínské momentálně otázkou velké národní hrdosti. To už začalo před covidem, který to urychlil. Uzavření bylo veliké a současný pocit, že hodně soupeří s USA, tomu ještě nahrává. Takže v okamžiku, kdy by to firmy opravdu začaly synergizovat a říkat, že chtějí podporovat všechno čínské a není to konkurent, tak by to bylo opravdu hodně zajímavé. Na to jsem ještě nenarazila, ale to neznamená, že mi to třeba neuniklo.
Minimálně na TikToku se unboxing videa objevují. Lidé, kteří to sledují, to mají rádi, jinak by to asi nesdíleli. Říkala jste, že soft power jako takovou Čína v minulosti moc neuměla. Proč tomu tak bylo?
Škoda, že nemáme video obsah. Velmi ráda bych ukázala různá propagandistická videa, která Čína točila…
Tak je popište.
V roce 2008, před první olympiádou v Číně, jsem tam pobývala a v televizi pořád dokola běžela píseň, která měla snad šest minut. Bylo to nekonečné, pořád se opakovala. Byl to pořád jeden nápěv a refrén v čínštině, kde se čínský stát snažil ukázat Čínu výhradně pomocí kultury a starých artefaktů, ať už je to pití čaje, pekingská opera nebo bojové umění. Pořád dokola opakoval, že jsme přátelé a že nás vítají a cílilo to nejen na zahraniční účastníky – bylo v čínštině s anglickými titulky – ale hlavně na domácí populaci. Chtěli, aby tohle ukazovali zahraničním sportovcům a novinářům, kteří přijedou. To je obraz Číny, který chceme, aby si odvezli.
Úplně to ale nefungovalo, melodie byla dost vymývací. Jenom o ní mluvím, tak ji mám v hlavě. O několik let později udělal komunistický svaz čínské mládeže – tak by se to asi překládalo – svůj propagandistický rap, který byl fantastický v tom, jak velký posun se v propagandě udělal. Už to bylo anglicky a v tom prvním videu jste se nedozvěděl nic o moderní Číně – že tam je komunistický režim, že to není jenom Peking, jaké úspěchy Čína od roku 1919 zvládla… Patrně asi žádné, protože tam žádné nejsou ukázané. Ale v rapu se mluví o čínském kosmickém výzkumu a o tom, jak je Čína bezpečná, úžasná a jak čínská komunistická strana odstranila chudobu. Zároveň je to mnohem chytřejší, protože třeba přiznají chyby, ale vzápětí řeknou, že na tom pracují. Je to mnohem větší zásah pro publikum, než když pořád tlačíte pozitivní narativ a nikdy neukážete mnohovrstevnou realitu.
U soft power je důležité, abyste žili to, co hlásáte. Když ukazujete, jak je Čína báječná a skvělá, ale do toho jede západní narativ, že tam jsou porušována lidská práva a že tam dochází k vystěhováním obyvatel třeba kvůli budování elektráren a tak dále, tak s tím si Čína prostě neuměla poradit. Teď už to ale umí.
Čína hodně sází na videohry. Mluvila jste o korejské kosmetice, dočetl jsem se o C-Beauty, tedy China Beauty. To je taky jeden z prostředků soft power?
Ano. Můžeme se bavit o tom, jestli Čína vynalezla něco nového, protože všechny tyhle věci tu byly už předtím. Sběratelství je spojené třeba s japonským trendem Hello Kitty nebo Totoro, všech postaviček, které známe z různých seriálů. Kosmetika C-Beauty je založená na úspěchu korejské kosmetiky. Čína má i svůj vlastní C-pop, podobně jako existuje K-pop, byť se ho nedaří dobře exportovat.
Možná je tady ještě dobré říct, že Čína chce vždycky exportovat pozitivní obraz své země. Určitě mi budou lidé zase volat a psát, i po téhle epizodě, že tohle dělají všechny země. Ale liší se tím, že kontury pozitivního obrazu země určuje čínská komunistická strana. Jak má přesně vypadat obraz Číny je daný. Pak je tam to druhé ale – kdokoliv chce říkat cokoliv jiného, než je ten oficiálně schválený narativ, tak je velice tvrdě postihován.
Je důležité, že jste to zmínila. Chtěl jsem se ptát, jak se tohle liší od toho, co šíří třeba USA – DC komiksy, Marvel a podobně. To je taky fenomén, lidé to milují a je to kulturní export jiné země. Rozdíl je tedy v tom, že je to pod vlivem totalitního státu?
Ano a ještě je tady druhý bod. Aby soft power – alespoň podle mě – fungovala, tak tam musí být kromě kulturního artefaktu hodnota, ke které symbol odkazuje. Proč by někdo měl být jako vy? Třeba američtí rockeři v 80. letech – možná to nebyla tak skvělá hudba, ale když to člověk poslouchal, tak to byl symbol svobody. Když jezdíte na motorce od Harley Davidson, tak zas to třeba není úplně nejlepší motorka, ale když na ní budu jezdit, budu si připadat svobodná. U Číny nevím, co by ta hodnota měla být. Tady narážíme na tři pilíře, že něco je kultura jako taková, ale proč byste měl chtít být tím Číňanem, nebo proč by vás měl ten systém přitahovat? To podle mě pořád chybí a Labubu to zatím nenahradí.
Raketový vzestup
Jen za první polovinu letošního roku společnost Pop Mart, která je v současné chvíli výrobcem Labubu, podle deníku Wall Street Journal ztrojnásobila tržby. Podle zdrojů z investiční bankovní společnosti Goldman Sachs může mít v dlouhodobém horizontu tržby stejné jako společnost Lego. A Pop Mart má údajně už větší hodnotu než Mattel, Hasbro a Sanrio dohromady. Kam až může sláva Labubu růst?
To upřímně zatím moc nevíme. Může to být jeden z trendů, které zazáří a zase zmizí a bude to velmi krátkodobá záležitost. Teď je to poměrně obtížné odhadnout. Ale jen k číslům – myslím, že tady se ukazuje síla čínského trhu. Když to dosáhne limitní hranice, tak to může silně tlačit prodeje nahoru a to je něco, co jsme zatím neviděli. Sice tedy můžeme šermovat s čísly západních společností, ale jednoznačně se tady ukazuje síla a velikost čínského trhu, který když se mobilizuje, tak může vystřelit některou z čínských společností nahoru.
Kdybyste měla v tuhle chvíli říct, co všechno Čína už prostřednictvím Labubu získala, dokážeme to změřit?
Zatím ne, je to brzy. Můžeme se ale spíš dívat na trendy, že opravdu přešla od primitivní „sloganovitosti“ k tomu, že chápe moderní svět a kapitalistický systém, který tady je. Ukazuje, že dokáže exportovat i jiné své kulturní symboly, nejen čaj a jazyk. Takže tohle je určitě něco, co se vyplatí sledovat. Zatím ale víme, že to je kvalitativní změna a zatím nedokážeme změřit, jak moc je to kvantitativní.
Může to být pro Čínu návod nebo inspirace i do budoucna?
Určitě. To by asi bylo velmi krátkozraké, kdyby to Čína nezkusila znovu.
V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, CNN Prima News, CNBC a youtubové účty Global News, The Baby Bamboo, POP MART, CGNT a Terysa.