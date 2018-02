Slovenský ministr kultury podal demisi: Po tom, co se stalo, si neumím představit, že budu jen tak sedět

„Své rozhodnutí vztahuji k vraždě vašeho kolegy,“ řekl novinářům na tiskové konferenci Maďarič. Dodal, že je to jeho osobní rozhodnutí, které se nevztahuje k nikomu jinému v politice.

„Chápu to tak, že ministerstvo kultury souvisí s médii, že to spadá do tohoto portfolia. Nedokážu posoudit, jak se k tomuto tématu vztahují moji kolegové. Moje rozhodnutí nesouvisí s jinými politiky, nesouvisí ani s tím, že bych to dělal kvůli tomu, abych někomu něco ukázal.“

Rezignaci oznámil ve středu ráno předsedovi vlády Robertu Ficovi, v pondělí ji plánuje odevzdat i do rukou prezidenta Andreje Kisky. Maďarič nadále zůstává členem strany Smer. Podle svých slov nemá s kolegy žádné spory a jsou jeden tým. „Neodcházím s ambicí být disidentem,“ řekl.

Na tiskové konferenci se vyjádřil i k propojení mafie na vysokou politiku, na které poukázal Kuciak ve svém posledním textu. „Informace o možném průniku jakékoli organizované skupiny mezi politiky, na úroveň státních orgánů, jsou vážné. Je v zájmu nás všech, tohoto státu, co nejdříve tyto věci vyšetřit i proto, aby se nedělaly kauzy z něčeho, co kauzy nejsou. Například facebookové přátelství,“ prohlásil ministr.

Z místopředsedy obyčejným straníkem

Maďarič původně pracoval jako vedoucí tiskového oddělení strany Smer, od roku 2006 byl místopředsedou strany a ministrem kultury. Byl jedním z nejbližších spolupracovníků premiéra Roberta Fica a v roce 2014 vedl jeho prezidentskou kampaň.

Funkce místopředsedy strany se vzdal loni v prosinci. Hlavním důvodem podle něj byla potřeba personálních změn ve vedení strany. Tuto myšlenku potvrdil i v lednovém rozhovoru pro Denník N.

„V tuhle chvíli před námi stojí otázka, zda je strana Smer stranou Roberta Fica, v tom smyslu, že on ji založil a s ním i skončí, nebo je Smer stranou (…), která bude schopna významně působit i tehdy, když on už nebude předsedou. Byl bych rád, kdyby platila druhá varianta,“ uvedl tehdy.

