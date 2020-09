Figuroval v kauze Gorila i případu únosu Michala Kováče mladšího. Kdo je podnikatel Marian Kočner?

Specializovaný trestní soud v Pezinku ve čtvrtek rozhodl o třech obžalovaných v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Na 25 let do vězení poslal pomocníka střelce Tomáše Szabóa, naopak zprostil viny Alenu Zsuzsovou a Mariana Kočnera, který si měl podle obžaloby vraždu objednat. Ten už byl v kauze falšování směnek odsouzen nepravomocně na 19 let. Kdo je podnikatel ze slovenského Ružomberku?

