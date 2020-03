Kotleba stanul před soudem kvůli šekům na 1488 eur. Obžalobu z extremismu odmítá

Obžalovaný šéf slovenské krajně pravicové strany Kotlebovci- Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba ve čtvrtek u soudu odmítl vinu v případu šeků s extremistickou symbolikou. Hrozí mu vězení a ztráta poslaneckého mandátu. ĽSNS v sobotních parlamentních volbách získala stejně jako před čtyřmi lety zhruba osm procent hlasů, tentokrát ale ve sněmovně obsadí více křesel. Bratislava 13:04 5. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda krajně pravicové strany Kotlebovci- Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba | Zdroj: Profimedia

Prokuratura obžalovala Kotlebu za to, že v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici předal před téměř 400 pozvanými hosty třem rodinám finanční dar prostřednictvím symbolických šeků, každý v částce 1488 eur (přibližně 37 600 korun). Tato čísla jsou ale spojovaná s neonacistickou symbolikou a v tomto ohledu je často zastánci extremismu používají.

Zmíněné číslo 14 podle slovenské prokuratury odkazuje na počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea, která v překladu zní: „Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí.“ Osmička má zastupovat osmé písmeno abecedy, kterým je H, a 88, tedy HH, je považováno za zkrácený tvar nacistického pozdravu Heil Hitler.

Kotleba u soudu využil v úvodní fázi procesu svého práva nevypovídat. Po výslechu jednoho ze svědků ale řekl, že jeho rodina dostala dar ve zmíněné hodnotě a že nešlo o žádné symboly 14 a 88. Kotleba všechna nařčení odmítá.

Obdiv k válečnému státu

Prostory obchodní akademie si podle její tehdejší ředitelky Dariny Šlosarové objednal Kotleba z pozice předsedy Banskobystrického kraje na 14. března 2017, tedy na den výročí vzniku válečného slovenského státu. Tehdejší Slovenská republika, ke které se ĽSNS hlásí, byla spjata s nacistickým Německem. Šlosarová u soudu řekla, že právě Banskobystrický kraj je zřizovatelem zmíněné obchodní akademie, která aulu školy poskytla Kotlebovi na zmíněnou akci bezplatně.

Jeden z obdarovaných Kotlebovými šeky u soudu řekl, že předseda ĽSNS na zmíněném slavnostním shromáždění hovořil také o tom, že akce se koná v den výročí vzniku slovenského státu. Svědek rovněž uvedl, že dopředu nevěděl o výši obnosu, který jeho rodina dostane. Podle něj o zmíněné finanční pomoci předem hovořil i s tehdejším poslancem parlamentu za ĽSNS.

Nedostačující důkazy

Proces s Kotlebou byl letos v lednu krátce po zahájení odročen poté, co soudkyně oznámila, že jeho delikt bude možná posuzovat podle přísnějšího ustanovení trestního zákona, než navrhovala prokuratura. To by znamenalo, že Kotlebovi by v případě uznání viny hrozilo až osmileté vězení.

Soudkyně odmítla několika důkazů včetně policejních dokumentů, které navrhla prokuratura. Zdůvodnila to tím, že nesplňují podmínky dané zákonem.

Obžalobu proti Kotlebovi projednává Specializovaný trestní soud se sídlem v Pezinoku nedaleko Bratislavy, který se na Slovensku zabývá nejzávažnějšími kriminálními případy a také extremistickými delikty.

Kotlebu přišli do soudní síně podpořit jeho sympatizanti. Mezi nimi byl i jeho stranický kolega Milan Mazurek, který loni přišel o poslanecký mandát poté, co ho slovenský nejvyšší soud pravomocně uznal vinným za protiromské výroky a uložil mu pokutu. V sobotních parlamentních volbách byl Mazurek díky přednostním hlasům opět zvolen poslancem, a to z posledního místa kandidátní listiny ĽSNS. Vzhledem k tomu, že uloženou pokutu zaplatil, byl jeho trest zahlazen a Mazurek se mohl opět ucházet o hlasy voličů.

ĽSNS v novém stopadesátičlenném parlamentu obsadí 17 křesel, v předchozím volebním období jí připadlo 14 mandátů. Strana znovu skončí v opozici. Povolební jednání s ĽSNS již předem odmítlo i vítězné hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, které sestavuje nový kabinet.