Bývalý španělský premiér Mariano Rajoy opouští po více než 10 letech vedení Lidové strany

Minulý týden odvolaný španělský premiér Mariano Rajoy odstoupí z čela Lidové strany. Stranu vedl od roku 2003. Bude to podle něj nejlepší jak pro stranu, která nově přešla do opozice, tak pro celé Španělsko. Španělský parlament vyslovil v pátek Rajoyově vládě nedůvěru a do čela kabinetu se dostal lídr socialistů Pedro Sánchez.

Madrid 20:36 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít