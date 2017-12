Marihuanová velmoc Kalifornie. Od Nového roku povolila rekreační kouření

Legální užívání marihuany má na západě Spojených států tradici víc než dvacetiletou, Kalifornie byla mezi americkými státy v tomhle ohledu průkopníkem, když v roce 1996 povolila canabis pro lékařské účely. S těmi rekreačními zaostala za Aljaškou, Coloradem nebo sousedním Oregonem a státem Washington. Od stálého zpravodaje San Francisco 10:41 31. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marihuana | Foto: CC0 Public domain, pixabay.com, noexcusesradio

„V Kalifornii jsou místa, kde je kanabis podstatnou součástí místní kultury jako tady v severní části našeho státu. A pak máte lokality, kde lidé marihuanu nechtějí, a místní úřady mohou její prodej a pěstování regulovat,“ říká pro Radiožurnál Éli Melrod, manažer obchodu s kanabisovými obchodu s kanabisovými výrobky z města Sebastopol severně od San Francisca.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Od Nového roku přestane v americké Kalifornii platit zákaz užívání marihuany k rekreačním účelům

„Ale třeba slavný Emeraldský trojúhelník tří okresů, kde se kanabis nejvíc pěstuje, to je místo s prosperující a živou marihuanovou kulturou a komunitou. Ta je opatrná, protože s další legalizací přicházejí také nová pravidla. Ale nadšení převažuje - hodně lidí bude smět po desetiletích konečně vystoupit ze stínu a říct své příběhy,“ dodává Melrod.

Na tenhle únik z přítmí se evidentně těší také on sám. „Já si myslím, že marihuana by měla být plně legální i na federální úrovni, což se asi za této administrativy těžko stane, i když jeden nikdy neví. Ale těším se na ten den, kdy si kdokoli ve Spojených státech bude moci koupit a zakouřit marihuanu. Její zákazy v minulosti často sloužily jako záminka k utlačování lidí, takže federální legalizace by byla osvobozující. Teď začne platit aspoň tady v Kalifornii, i to je skvělé.“

'Oheň úrodu doslova spálil.' Kalifornští pěstitelé marihuany přišli kvůli požáru o sklizeň Číst článek

Ministr spravedlnosti je proti

Stále si to ale nemyslí zákony většiny amerických států a také třeba ministr spravedlnosti Jeff Sessions. Ten opakovaně slibuje, že proti jednotlivými státy legalizovanému užívání - podle něj nebezpečné drogy - federálně zakročí.

Ale než to případně stihne udělat, rozjede se v Kalifornii naplno marihuanový byznys, ve kterém se podle odhadu státem zadané ekonomické studie může točit až pět miliard amerických dolarů ročně.

„Kalifornie je obrovský stát, sama o sobě má jednu z největších ekonomik světa a co do marihuanového byznysu může nastavit model, který si může osvojit zbytek Spojených států i další země,“ slibuje si od roku 2018 obchodník s marihuanou Éli Melrod a mezi inspirované se jako první hlásí Kanada, kde chtějí plnou legalizaci během nového roku uzákonit.