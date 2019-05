Odsouzená ruská agentka Butinová žádá z vězení o peníze. Moskva jí slíbila pomoc

Ruska Marija Butinová, která si v americkém vězení odpykává trest za to, že se jako agentka cizí mocnosti snažila proniknout do vlivné americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA), zveřejnila video, v němž žádá o finanční pomoc na pokrytí právních výdajů. Informovala o tom agentura AP. Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že Butinové pomůže prostředky na advokáty sehnat. Washington / Moskva 21:44 19. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruska Marija Butinová zadržená ve Washingtonu pro podezření ze spiknutí proti USA | Foto: Alexandria Sheriff's Office | Zdroj: Reuters

Butinová byla v dubnu v USA odsouzena k 18 měsícům vězení poté, co přiznala, že se jako agentka cizí mocnosti snažila proniknout do NRA a že také měla předávat do Moskvy informace o vlivných Američanech. Podle jejích obhájců měl být prostředníkem vlivný ruský politik a bývalý poslanec Alexandr Toršin, nynější viceguvernér centrální banky.

Rusko obvinění odmítlo a prezident Vladimir Putin případ hodnotil jako nehoráznost, protože není jasné, co žena spáchala a zač byla odsouzena.

„Chci se na vás obrátit s žádostí o podporu, finanční podporu,“ řekla Butinová s poukazem na to, že její advokáti podali odvolání proti rozsudku. „Můžete-li obětovat jakékoli peníze, jakákoli částka hraje velkou roli,“ uvedla.

Video, na kterém Butinová mluví po telefonu z vězení, na svém webu zveřejnila agentura Interfax.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová ve státní televizi oznámila, že se Rusko pokusí Butinové pomoci. „Víte, že neplatíme advokáty, uděláme ale vše pro to, aby jako ruská občanka měla veškerá práva. Přirozeně poté, co se svěřila s tímto problémem, budeme se snažit udělat, co je v našich silách, abychom jí pomohli,“ řekla mluvčí ruské diplomacie.