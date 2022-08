Rusko hrozí Spojeným státům přerušením vztahů, pokud ho označí za podporovatele terorismu

„Američtí zákonodárci, včetně létající předsedkyně Sněmovny reprezentantů (Nancy) Pelosiové, v protiruském zápalu vyčerpali celý dostupný sankční instrumentář, který se celkově předvedl jako neúčinný, a nakonec se rozhodli přistoupit k tak silné zbrani, jakou je podle jejich názoru vyhlášení Moskvy za sponzora terorismu,“ řekla mluvčí Zacharovová podle agentury TASS.

Odkazovala tím na současný let Pelosiové na Tchaj-wan. „Měli by vědět, že jsme připraveni na jakýkoliv vývoj situace. Pokud se ve Washingtonu rozhodnou úplně zastavit součinnost s Moskvou, tak to přežijeme,“ dodala.

Washington podle Zacharovové riskuje, že překročí bod, z něhož už nebude návratu, a to se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Spojené státy podle mluvčí nejsou schopny vypořádat se s režimy, které označují za teroristické.

Rezoluci vyzývající k označení Ruska za sponzora terorismu přijal americký Senát 27. července. Rozhodl se tak kvůli ruskému počínání v Čečensku, Gruzii, Sýrii a na Ukrajině, které mělo za následek smrt žen a dětí.

Šéf americké diplomacie Antony Blinken podle The New York Times není k danému kroku připraven, napsal server Meduza.

Připomněl, že již v dubnu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svého amerického protějška Joea Bidena k zařazení Ruska na černou listinu zemí sponzorujících terorismus.