Italský premiér Draghi podal rezignaci. Prezident ho požádal, aby kabinet dočasně vedl

Premiér Mario Draghi podal demisi na čtvrtečním setkání s prezidentem Sergiem Mattarellou. Zatím není jasné, zda rozpustí parlament a vyhlásí předčasné volby.

Pokud by se tak stalo, mohly by předčasné volby být podle serveru la Repubblica 2. října. Světové agentury již dříve zmiňovaly termín v září. Šlo by ale o bezprecedentní situaci, protože od konce druhé světové války se parlamentní volby v Itálii nekonaly na podzim. V tom období totiž zákonodárci obvykle hlasují o rozpočtu na další rok.

Letos navíc před příchodem zimy bude Itálie i řada evropských zemí možná řešit akutní energetickou krizi kvůli ukončení dodávek ruského plynu v souvislosti s válkou na Ukrajině a protiruskými sankcemi, jež Západ vůči Moskvě zavedl.

Předseda italské vlády se pokusil podat rezignaci již minulý čtvrtek, prezident ji ale tehdy odmítl. Draghi ji nabídl poté, co koaliční partner, populistické Hnutí pěti hvězd, bojkotovalo důležité hlasování v Senátu.

Ve středu projevila sice Draghimu důvěru většina senátorů, tři z vládních stran ale hlasování bojkotovaly, čímž podkopaly premiérovu vizi jednotné vlády. Právě vládní jednotou Draghi podmiňoval své setrvání v úřadu.

Mario Draghi není politik, ovšem během 17 měsíců, kdy stojí v čele neobvyklé italské vlády „národní jednoty“, si v západní Evropě získal pověst státníka díky své podpoře pomoci Ukrajině a snahám o prosazení ekonomických reforem.