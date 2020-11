New Jersey schválilo marihuanu, Mississippi novou vlajku. USA rozhoduje i v dalších referendech

Americký stát New Jersey schválil v referendu užívání marihuany pro rekreační účely, v Jižní Dakotě se voliči vyslovili pro legalizaci této drogy pro medicínské účely. Informovala o tom ve středu stanice CNN. Místní referenda se v řadě států USA konala spolu s prezidentskými a parlamentními volbami. Například v Mississippi schválili podobu nové vlajky. V New Jersey se pro legalizaci marihuany pro rekreační účely vyjádřilo 66 procent hlasujících. Washington 8:41 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marihuana, konopí | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

Přijali tím dodatek k místní ústavě, na jehož základě budou moci zákonodárci schválit příslušný zákon. Podle plánu by pak měli mít možnost marihuanu užívat lidé starší 21 let. New Jersey se stane již 12. státem USA, kde bude možné tuto drogu rekreačně užívat. Kdy vstoupí zákon v platnost, zatím není jasné.

Kromě New Jersey se ve středu o legalizaci marihuany pro rekreační účely hlasovalo také v referendech v Arizoně, Montaně a Jižní Dakotě. Výsledky z těchto států zatím nejsou k dispozici. Podle CNN se ale zdá, že přinejmenším Arizona návrh rovněž schválila.

V Jižní Dakotě se zároveň rozhodovalo i o povolení užívání marihuany pro lékařské účely. Voliči se vyslovili ve prospěch tohoto návrhu. V Mississippi na jihu USA v referendu schválili novou státní vlajku, na které bude bílý květ šácholanu velkokvětého, známého také jako magnolie, hvězdy a nápis In God We Trust (Věříme v Boha).

Mississippi mělo donedávna na své zástavě jako poslední stát USA konfederační symbol. Diskuse se o zástavě z roku 1894 vedly několik desítek let. Vlajku Konfederace, která během občanské války bojovala za zachování otroctví, považovali nejen černoši za symbol rasismu a útlaku.

Kromě marihuany a státní vlajky se v referendech v různých státech USA hlasovalo i o změnách volebních pravidel či zvýšení minimální mzdy. V Coloradu se rozhodovalo o zpřísnění pravidel interrupcí. Podle propočtu CNN se ale voliči vyslovili jasnou většinu proti návrhu, který měl až na výjimky zakázat potraty po 22. týdnu těhotenství.

Ve státech Nebraska a Utah se hlasovalo o návrhu na odstranění těch částí místních ústav, podle nichž je otroctví přípustné jako trest za zločin. V Rhode Islandu voliči rozhodovali o změně oficiálního názvu státu. Celé jméno totiž zní Rhode Island and Providence Plantations.

Druhá část obsahující slovo „plantáže“ přitom podle kritiků odkazuje na otroctví, a měla by proto zmizet. Podle amerických médií se ale zdá, že se obyvatelé rozhodli pro zachování stávajícího jména státu.

Nezačleněné území USA Portoriko hlasovalo o tom, zda by se ostrov v Karibském moři měl stát 51. státem USA. Podle agentury AP po sečtení více než 80 procent hlasů vedou příznivci řádného začlenění do USA. Referendum však nebylo závazné, status rovnoprávného člena federace může Portoriku udělit jen Kongres.