Pád Mariupolu by mohl být kritický pro ukrajinskou obranu Donbasu, popisuje bezpečnostní analytik

Dobytí města Mariupol by mohlo mít kritické následky pro ukrajinskou obranu Donbasu, míní Richard Stojar z Centra bezpečnostních a vojenských studií Univerzity obrany. Ruská strana by tam podle něj mohla nasadit odhadem 12 tisíc vojáků, kteří jsou v Mariupolu ukrajinským odporem vázáni. Město má ale strategický i symbolický význam pro obě strany, řekl Stojar. Na Ukrajinu Rusko zaútočilo koncem února. Brno 15:17 20. dubna 2022

Obléhané město je podle odborníka důležité jak pro Rusy, tak pro Ukrajince. „V rovině symbolické je pro ukrajinskou stranu symbolem rezistence, vzdoru. Je to město, které už více než 50 dní stále vzdoruje obrovské ruské přesile,“ uvedl Stojar.

Symbolickou hodnotu má Mariupol podle něj ale i pro Rusy, a to především kvůli tomu, že jednou z jednotek, které Mariupol brání, je pluk Azov. Právě tento pluk je podle Stojara pro ruskou propagandu jakýmsi ikonickým zhmotněním ukrajinského nacionalismu, kterým Rusko ospravedlňovalo svoji invazi.

„Kdyby se Rusům podařilo dobýt Mariupol a zlikvidovat pluk Azov, tak by mohli minimálně pro potřeby své vlastní propagandy operovat s tím, že jednoho z cílů denacifikace bylo dosaženo, protože byla zničena významná základna neonacistického hnutí,“ uvedl Stojar.

Úder do týlu

Město má i důležitou strategickou hodnotu, také pro obě strany. Mariupol je významné přístavní město, leží na pozemním koridoru mezi obsazeným Krymem a Donbasem.

„Co je aktuálně důležité pro další vývoj konfliktu, je skutečnost, že ukrajinská rezistence v lokalitě stále váže značné ruské síly. Počty vojáků nelze asi přesně vyčíslit, mluví se o 10 až 20 brigádních uskupeních a odhaduje se, že je tam nějakých 12 tisíc vojáků s množstvím bojové techniky. Pokud by byl odpor zlomen, ruská strana by tuto relativně velkou sílu mohla nasadit jinde,“ uvedl Stojar.

Šlo by podle něj zřejmě o její nasazení severovýchodním směrem, mohlo by jít o pomocný úder do týlu ukrajinských sil bránících Donbas.

„Pokud by pak došlo k průlomu jižně od Charkova, mohlo by dojít k uzavření kotle, ve kterém by se ocitly ukrajinské síly, což by pro ruskou stranu byla ideální situace,“ uvedl Stojar.

Podle něj tak každá hodina, každý den, kdy ukrajinská obrana Mariupolu vydrží a bude na sebe vázat ruské síly, je pro ukrajinskou stranu značně přínosná. „Potenciálně by uvolnění ruských vojsk od Mariupolu mohlo způsobit kritickou situaci pro ukrajinskou obranu v oblasti Donbasu,“ uvedl Stojar.

OCELÁRNY AZOVSTAL Azovstal v Mariupolu označil před časem poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko za jednu z největší metalurgických továren v Evropě. Komplex, jenž patří skupině Metinvest ovládané nejbohatším Ukrajincem Rinatem Achmetovem, má rozlohu jedenáct kilometrů čtverečních.

Ruské jednotky obléhají Mariupol od začátku března a většinu města a jeho bezprostředního okolí mají zřejmě pod kontrolou.

Proruští separatisté, kteří se podílejí na ruském obléhání a dobývání města, v úterý ohlásili útok na železárny a ocelárny Azovstal, které představují poslední významnou baštu ukrajinského odporu ve strategicky důležitém přístavním městě u Azovského moře.

V noci na středu varoval na facebooku ukrajinský armádní činitel Serhij Volynskyj, že obránci Mariupolu vydrží vzdorovat ruským útokům už jen několik dní, nebo dokonce jen několik hodin.