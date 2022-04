Další neúspěšný pokus o evakuaci Mariupolu. Rusko odmítlo garantovat bezpečnost, Červený kříž se vrátil

Evakuovat civilisty z Mariupolu nebylo možné. V pátek večer to oznámil Mezinárodní výbor červeného kříže, jehož tým se pokoušel do obléhaného města dostat. Musel se však vrátit do Záporoží. Humanitární organizace pokus o evakuaci obyvatel města odložila na sobotu, uvedla stanice BBC. Rusko i Ukrajina přitom podle dřívějšího vyjádření Mezinárodního výboru červeného kříže schválily evakuační plán pro těžce zkoušené přístavní město. Kyjev 21:49 1. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mariupolský dětský domov zničený ruským ostřelováním. Od začátku obležení, které trvá již skoro měsíc, v ukrajinském přístavu zemřelo podle místních úřadů 210 dětí. | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

„Tým Mezinárodního výboru Červeného kříže, jenž se skládá ze tří vozidel a devíti pracovníků, v pátek do Mariupolu nedorazil ani neusnadnil bezpečný průchod civilistů,“ uvedla organizace.

Její pracovníci se museli vrátit do Záporoží, jelikož „opatření a podmínky znemožnily pokračovat“ ve snaze o evakuaci. Tu se znovu pokusí zprostředkovat v sobotu.

„Pro úspěch operace je rozhodující, aby strany dodržovaly dohody a poskytly nezbytné podmínky a bezpečnostní záruky,“ výbor.

Dříve během pátku Mezinárodní výbor Červeného kříže oznámil, že tým organizace míří do obleženého města. Humanitární pomoc však s sebou vzít nemohl, napsala agentura Reuters s odvoláním na mluvčího Červeného kříže Ewana Watsona.

Britská BBC předtím uvedla, že konvoj s humanitární a zdravotnickou pomocí pro těžce zkoušené přístavní město obléhané ruskými jednotkami uvázl v Záporoží.

„Máme dnes povolení dát se do pohybu a jsme na cestě do Mariupolu,“ uvedl v pátek dopoledne Watson. Zároveň věřil, že se zástupcům organizace podaří dostat do města, v němž se v extrémně složitých podmínkách nachází kolem sto šedesáti tisíc ze zhruba čtyř set tisíc obyvatel, kteří zde žili před válkou.

Odmítnutí bepečnostních garancí

Do páteční akce se měly zapojit desítky autobusů, odvézt tam humanitární pomoc však nebylo možné, Rusko totiž odmítlo dát potřebné bezpečnostní garance.

Podle zástupce mariupolského starosty Petra Andrjuščenka ruské jednotky od čtvrtka brání tomu, aby se do Mariupolu dostalo sebemenší množství humanitární pomoci. Město podle jeho slov bylo uzavřené pro kohokoliv, kdo by se do něho chtěl dostat.

Gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko v pátek Rusko obvinil z toho, že porušuje své sliby, pokud jde o umožnění přísunu humanitární pomoci do Mariupolu, napsala agentura Reuters.

Evakuační autobusy se podle dřívějších informací ukrajinských zdrojů musely zastavit u Ruskem kontrolovaného Berďansku. Ruské síly v pátek povolily odjet z Berďansku 42 autobusům s obyvateli Mariupolu, kterým se povedlo uprchnout z tohoto přístavu do Rusy okupovaného Berďansku po vlastní ose, napsala agentura AP.

Strategicky položený Mariupol na začátku tohoto měsíce obklíčily ruské jednotky, které jej od té doby těžce ostřelují. Velká část předchozích pokusů o evakuaci civilistů částečně nebo úplně selhala, z čehož se obě strany viní navzájem.

Rusko popírá, že by cílilo na civilisty, čemuž ale protiřečí svědectví místních i novinářů. Podle místních úřadů během obléhání zemřelo ve městě na pět tisíc civilistů, včetně 210 dětí.