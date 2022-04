ONLINE: Pokud padne Mariupol, vyjednávání s Ruskem jsou podle Zelenského u konce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že pokud padne Mariupol a Rusové eliminují jeho obránce, bude to konec vyjednávání s Moskvou. Uvedl to poté, co Moskva při vyjednávání o pomoci ukrajinským obráncům v obleženém městě vznesla požadavek na jejich kapitulaci. Sledujeme online Kyjev 18:40 16. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové proruských jednotek sbírají těla mrtvých mariupolských obyvatel a odvážení je do márnice. | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

„Mariupol by mohl být jako deset Borodjanek. Chci říct, že eliminace našich vojáků, našich lidí, by znamenala konec veškerého vyjednávání,“ řekl podle serveru Ukrajinská pravda prezident. Dodal, že vyjednávání je na mrtvém bodě, protože Ukrajinci „neobchodují se svým teritoriem ani se svými lidmi“.

Pokud by ale vyjednávání o ukončení válečného konfliktu pokračovala, tak by jejich výsledkem mohl být podle Zelenského podpis dvou dokumentů. Jeden o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a druhý by byl přímou dohodou mezi Ukrajinou a Ruskem.

„Rusko by rádo vidělo jednu smlouvu, která by zahrnovala vše, ale ne všechny země jsou připraveny si sednout s Rusy za jeden stůl po Buči, Boroďance,“ řekl podle serveru RBK-Ukrajina Zelenskyj.

Ukrajinský prezident však opakovaně upozorňuje, že po zvěrstvech okupantů v Buči, v Mariupolu a dalších ukrajinských městech, která šokovala také Západ, se šance na jednání s Ruskem zmenšila.

Kreml se již dříve vyjádřil, že vyhlídky na pokračování osobních jednání mezi Ukrajinou a Ruskem jsou spíše nereálné. Vyjádřil také přání vrátit rozhovory zpět do Běloruska.

Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou posílila také zpráva o zničení raketového křižníku Moskva, který byl vlajkovou lodí ruské Černomořské flotily. Ukrajinské úřady uvedly, že loď zasáhly a poškodily ukrajinské protilodní střely Neptun. Posádka křižníku se pak zřejmě utopila, ačkoliv Moskva oficiálně o osudu více než pěti stovek námořníků dosud neinformovala. Podle ukrajinské pohraniční služby záchrannou akci a evakuaci posádky znemožnily povětrnostní podmínky.

Rusko zatím potvrdilo požár a potopení lodi. O podílu Ukrajiny na zkáze křižníku se však nezmínilo.