Separatisté vybízejí obyvatele Mariupolu k odchodu z obklíčeného města. Zaručili dvě bezpečné cesty

Obklíčení strategického ukrajinského města s asi 430 000 obyvateli ruskými silami a proruskými separatisty ohlásil o den dříve mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, dodal Interfax.

Mariupol i nedaleká Volnovacha jsou sice pod tlakem nepřítele, ale stále jsou v ukrajinských rukou, uvedl list Ukrajinska pravda.

„Zaručujeme bezpečnost na úsecích silniční trasy E58, a to jak ve směru do Záporožské oblasti Ukrajiny, tak do Ruska,“ řekl Basurin.

V Mariupolu podle ukrajinských médií nejde elektřina vinou nepřátelského ostřelování, které Volnovachu téměř zničilo.

V obklíčení ruských vojsk je také přístavní město Charson u Černého moře, samo město s necelými 300 000 obyvateli ale zůstává v ukrajinských rukou, uvedla agentura Unian s odvoláním na zástupce místních úřadů.

Nemocnice a obchody s potravinami fungují, ruští vojáci se ale objevují na okrajích města a podle listu Ukrajinska pravda také si zřizují kontrolní stanoviště na výpadovkách.

Ruská vojska od začátku invaze dosud neohlásila dobytí žádného velkého ukrajinského města. Mluvčí ruského ministerstva obrany Konašenkov už dříve vyzýval k odchodu civilní obyvatelstvo Kyjeva.