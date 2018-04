Zuckerberg se už s některými senátory sešel. Jeho Facebook zavedl odměny za ohlášení zneužívání dat

Šéf společnosti Facebook Mark Zuckerberg se již v pondělí na uzavřeném jednání sešel s několika senátory. Podle komentátorů se zakladatel sociální sítě snaží obnovit nejen důvěru veřejnosti, ale především odvrátit hrozbu vládní regulace, o které se v souvislosti se sérií skandálů stále hlasitěji mluví. Facebook proto spustil program finančních odměn za nahlášení případů zneužívání dat na své stejnojmenné sociální síti. Washington 21:51 10. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Majitel a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Výše odměny, kterou Facebook nabízí, není omezena. Stanovena bude vždy podle závažnosti konkrétního bezpečnostního incidentu, uvedla v úterý firma.

Agentura Reuters poznamenala, že Facebook bonusový program oznámil v době, kdy šéfa podniku Marka Zuckerberga čekají dvě svědecká slyšení v Kongresu Spojených států o bezpečnosti uživatelských dat.

„Prověříme všechna oprávněná hlášení a co nejrychleji zakročíme, pokud skutečné ohrožení informací o lidech zjistíme. Pokud se potvrdí zneužívání dat, odpojíme problematickou aplikaci a v případě nutnosti podnikneme právní kroky proti společnosti, která data prodává či nakupuje," napsal na blogu Facebooku Collin Greene, který ve firmě odpovídá za bezpečnost.

Až 40 000 dolarů

Facebook tak podnikl další krok, aby zabránil zneužívání uživatelských dat skrze aplikace třetích stran, které využívají facebookovou platformu například pro kvízy, dotazníky či hry.

Greene uvedl, že odměna za nahlášení případů zneužívání dat vychází ze stávajícího programu, který odměňuje lidi za objevení programátorských či systémových chyb. V rámci tohoto programu činila dosud nejvyšší vyplacená odměna 40 000 dolarů (820 000 korun).

Facebook v posledních týdnech čelí několika skandálům, neboť se ukázalo, že analytické společnosti mohly zneužít osobní údaje uživatelů. To je i případ společnosti Cambridge Analytica, která získala přístup až k 87 milionům dat uživatelů. Údaje pak využila k podpoře volební kampaně prezidenta Donalda Trumpa.

Facebook sám navíc upozornil na možnost, že osobní údaje prakticky všech uživatelů sítě se mohly dostat do nepovolaných rukou. Síť totiž umožňovala hledat osoby podle e-mailu či telefonu, což mohli takzvaní sběrači dat zneužít. Tato funkce už je zablokována.

Vládní regulace ano, přísnější opatření ne

Zuckerberg bude v úterý vypovídat na společné schůzi právního a obchodního výboru Senátu, ve středu pak ve výboru Sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod.

Očekává se, že Zuckerberg se před výbory bude věnovat i návrhu zákona zvaného Honest Ads Act, jehož cílem je rozkrýt zadavatele reklam na webu tak, aby bylo jasné, zda za konkrétní reklamou nestojí přímo či nepřímo cizí země.

Podobný zákon pro klasická média, jako jsou noviny, televize či rozhlas, v USA platí již několik desítek let, nově by se stejné podmínky týkaly i online prostředí.

To, že Zuckerberg takový zákon na půdě Kongresu podpoří, bude podle analytiků chytrým krokem.

Šéf Facebooku tak bude mít možnost otevřeně přijmout myšlenku vládní regulace, zároveň ale odmítne přísnější opatření.

Pondělní schůzky

Zuckerberg se už v pondělí na uzavřeném jednání sešel mimo jiné s demokratickým senátorem za Floridu Billem Nelsonem. Ten po schůzce prohlásil, že šéf sítě byl na jednání mezi čtyřma očima velmi upřímný a otevřený.

Nelson rovněž usuzuje, že Zuckerberg svědeckou výpověď v Kongresu vnímá vážně. „Protože ví, že se o regulaci bude podrobně hovořit," řekl.

Demokraté argumentují tím, že k lepší ochraně uživatelských dat je nutná regulace v podobě federálního zákona. Naopak republikáni se k takovému zásahu staví prozatím vlažně, což by se ale mohlo změnit, pokud by série skandálů na sociálních sítích neskončila.

Hrozba regulace kyberprostoru je pro internetové společnosti reálná i z toho důvodu, že demokraté se mohou příslušný zákon pokusit prosadit, pokud v nadcházejících listopadových volbách ovládnou Kongres.

Žádná zásadní změna

V prohlášení, které sněmovna zveřejnila už v pondělí, se Zuckerberg omluvil za to, že Facebook nedokázal ochránit soukromí uživatelů a že nebral dostatečně vážně problematiku nenávistných komentářů a ruské propagandy. Zároveň přislíbil, že firma se nově důrazně zaměří na bezpečnost uživatelů a jejich dat.

Experti nicméně pochybují, že Facebook podnikne nějakou zásadní změnu ve svém vztahu s uživateli, neboť informace o nich potřebuje, aby mohl prodávat cílenou reklamu, poznamenala agentura AP.

Facebook se pod tlakem skandálů zaměřil na lepší informování uživatelů. Od pondělí dostávají někteří lidé do schránek vyrozumění, že se mohli stát obětí v kauze Cambridge Analytica. „Zablokovali jsme stránku This is Your Digital Life, ke které se jeden z vašich přátel přihlásil," uvádí Facebook ve zprávě.

Aplikaci This is Your Digital Life (Tohle je tvůj digitální život) si se svým účtem propojilo asi 270 000 lidí. Aplikace díky tomu získala nejen jejich uživatelská data, ale i data jejich přátel. Celkem se aféra dotkla zhruba 87 milionů lidí.

Autorem aplikace je Alexander Kogan, který se k datům zmíněných 270 000 lidí a jejich přátel dostal ve shodě s tehdejšími podmínkami sítě. Údaje, které měly sloužit statistickým účelům, ale neoprávněně poskytl ke komerčnímu využití společnosti Cambridge Analytica.