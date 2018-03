Šéf Facebooku se omluvil a slíbil v kauze úniků dat spolupráci s americkým Kongresem

Zakladatel Facebooku uvedl, že rád předstoupí před americký Kongres, pokud to bude považovat za účelné. Podle něj záleží na tom, co přesně budou chtít zákonodárci zjistit. Facebook tam prý pošle člověka, který se nejlépe vyzná v tom, co bude Kongres zajímat.

Zástupci Facebooku se ale už s představiteli Kongresu ve středu sešli a plánují další setkání. Podle zdrojů agentury Reuters ze schůzky nebyli schopní spoustu otázek zodpovědět. Christopher Wylie - tedy whistleblower, který celý skandál okolo Cambridge Analytica vyvolal, už na twitteru napsal, že přijal pozvání k výpovědi před americkým i britským parlamentem.

Accepting invitation to testify before US House Intelligence Committee, US House Judiciary Committee & UK Parliament Digital Committee. It’s time for our democratic institutions to take control @HouseJudDems @AdamSchiffCA @CommonsCMS @DamianCollins