Pětiletý Maročan je pátý den zaseklý ve studni. Záchranáři se k němu dostávají skrz vedlejší šachtu

Těžká technika vyhloubila jinou šachtu, paralelní se studní, a kopala horizontální chodbu, která umožnila dostat se k chlapci. V sobotu odpoledne byla technika zhruba metr od chlapce, uvedla agentura Reuters.

Kamera, kterou k chlapci spustili, ho snímá, jak leží na boku. „Doufáme, že ho nalezneme živého,“ uvedl vedoucí záchranářů, podle kterého není v současnosti jisté, že je dítě naživu. Podle něj nelze ani říct, zda využilo vodu a kyslík, který k němu spustili.

my heart is breaking into million pieces. his shivering, he’s alone having cold; everything about this case is painful.

yet, he is so strong sticking into life with heavy breaths. may allah save him first and rescuers second. 🙏🏻

#أنقذوا_ريان #SaveRayan

