Velvyslanec v Maroku: Poškozené jsou jen horské oblasti a staré centrum. Moderní budovy jsou odolné

Celé vesnice srovnané se zemí a poničené historické centrum Marrákeše, které je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Maroko se vzpamatovává ze zemětřesení, které zemi zasáhlo v noci na sobotu. Zahynulo při něm nejméně 2100 lidí. „V zasažené oblasti rozváží potraviny armáda, místní lidé jsou v šoku a nepracují. Turismus ale není problém," přibližuje pro Radiožurnál český velvyslanec v Maroku Ladislav Škeřík. Rozhovor Marrakéš 11:21 11. září 2023

Kdy by tým českých záchranářů mohl odletět do Maroka?

Bohužel nemůžu říct, kdy odletí, protože situace je komplikovaná. Maroko oficiálně nepožádalo nikoho o pomoc, má své týmy záchranářů, kteří aktivně pracují. A systém v Maroku je docela dobře propracovaný.

Problém je, že většina obětí je v horách v těžko dostupných terénech, a když proběhlo zemětřesení, zapadaly silnice, které vedou k horským vesnicích. Vláda pracuje intenzivně na tom, aby silnice zprovoznila.

Stejně tak jako český hasičský tým je připraven přijet, i řada evropských zemí má připravené týmy. V neděli jsme celý den jednali s ministerstvem zahraničí, kde funguje krizový tým, který koordinuje zahraniční pomoc.

Bohužel do večera se nám nepodařilo získat souhlas s příletem letadla. Ani řada evropských zemí – Portugalsko, Švédsko, Německo, Holandsko, Francie – nedostala povolení k přeletu. Zřejmě proto, že se k těmto nejvíce postižených oblastí nelze dostat.

Marocká armáda podle našich informací intenzivně pracuje na zprovoznění zmíněných silnic. Některé už by měly být otevřené, na místě by měli údajně být už také záchranáři ze Španělska. Jak teď vypadá situace v zemi a jaké zprávy máte od kolegů z velvyslanectví?

Situace je, já bych řekl, docela klidná. Samozřejmě je problém s lidmi, kteří přišli o svá přístřeší, žijí na ulici a bojí se dalších otřesů. Protože v neděli v 9 hodin ráno bylo další zemětřesení v síle 4,5 stupně Richterovy škály. Takže ti, kteří o své domovy nepřišli, se bojí do nich vrátit.

Situace na ulicích je humanitárně složitá. Král zmobilizoval armádu, která pomáhá zásobovat tyto obyvatele vodou a základními potravinami.

V celé oblasti totiž nefunguje infrastruktura, co se týče dovozu jídla. Ani pekárny nefungují, protože lidé jsou prostě nešťastní, v šoku a nejsou v práci. A provoz v mnohých obchodech a pekárnách ani není možný, protože jsou poškozeny.

Maroko je turistickou destinací. Pokud někdo zvažuje cestu do Maroka, co byste mu poradil?

Není to žádný problém. Řada turistů do Maroka po zemětřesení již vyjela. Jde o to, že historické centrum Marrakéše je velmi poškozené, ale to bylo postavené z hlíny před staletími a některé části popadaly.

Po zkušenostech z 60. let s velkým zemětřesením, kdy zahynuly tisíce lidí, jsou stavební zákony v Maroku dost přísné. Struktury postavené od 60. let jsou už upravené proti otřesům, proti zemětřesení.

Žádného turistu z Česka, byť jsme měli dva turisty v té nejpostiženější oblasti, jsme nepostrádali. I tito dva turisté byli v hotelu postaveném v nové době a budova je zcela v pořádku.

Kromě horské oblasti a centra Marrakéše není problém po celém Maroku cestovat. U nových budov nejsou škody žádné a veškerý turismus se odehrává v nových budovách. Takže není žádný problém.