Maročané si druhý rok zvykají na zákaz plastových tašek. Datle na trhu se ale dál prodávají v sáčku

Zbavit se všudypřítomných plastů a taky nelichotivé statistiky - hlavně kvůli tomu Maroko jako jedna z prvních arabských zemí zakázalo výrobu, dovoz i prodej plastových tašek. Před dvěma lety jich severoafrická země s asi třiceti miliony obyvatel vyprodukovala po Spojených státech nejvíc na světě. Dnes už byste takovou tašku při nákupu dostat neměli. Alespoň teoreticky. Od zpravodaje z místa Fés (Maroko) 22:30 5. září 2018

Zvuk šustící igelitové tašky byl ještě před dvěma roky v Maroku prakticky všudypřítomný. Dnes už to tak nevypadá, rozhodně ne při nákupu v kamenných obchodech větších měst, nebo v nákupním centru.

Nákup z obchodního řetězce si všichni balí do toho, co si přinesli, případně do tašek z papírové tkaniny - v jednom z řetězců stojí dirham, tedy něco přes dvě koruny.

Manažer pobočky Radiožurnálu potvrdil, že zákaz platí pro všechny velké obchody. Ty menší se jím ale řídit nemusejí, nebo to aspoň nikdo nevynucuje.

V obchodě s oblečením prodavač u pokladny namarkuje tričko s motivy marockého fotbalového dresu a prodává ho jen tak, bez tašky. Na vyžádání pak jednu poskytne zadarmo – místo plastu je z papírové tkaniny.

A podobné to je i v dalších obchodech nákupního centra - všechno je v taškách buď z papíru, nebo papírové látky.

Čtyři různé nákupy ve čtyřech různých obchodech. Zleva: potravinářský řetězec (papírová látka za 1 dirham), kamenný obchod s oblečením (papírová látka zdarma, ale na vyžádání), obchod na tradičním městském súku (plastová taška zdarma), prodej ovoce u silnice (plastový sáček). | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

Na súku, tradičním tržišti v úzkých uličkách starého města Fés, se obchody v zastřešené ulici lepí jeden na druhý. Maso trhovci balí do igelitu, sladké datle končí v papírovém sáčku, který obchodník podává v modré igelitce.

„S tím zákazem souhlasím. Myslím, že je to dobré pro životní prostředí,“ říká asi čtyřicetiletá Hiba a dodává, že lidi se jím stejně moc neřídí - hlavně na tradičních trzích. To je ale podle ní politika, kterou komentovat nechce.

I marocké ministerstvo životního prostředí předpokládalo, že návyky lidí ze dne na den nezmění. A jak zjistila nevládní organizace Zero Zbel, i dva roky po zákazu tašky zdaleka nemizí - ani z trhů, ale díky tomu často ani z krajiny.

Podle výzkumu mimo jiné proto, že alternativní rozložitelné tašky a sáčky jsou buď drahé, nebo se jednoduše nehodí na vlhké zboží jako maso, ryby nebo některé ovoce.