Maroko čelí kritice kvůli migraci. Španělsko a unie jej vyzvaly k přísnější ostraze hranic kolem Ceuty

Maroko v úterý povolalo ke konzultacím svou velvyslankyni v Madridu. Země zároveň čelila výzvám představitelů Španělska a Evropské unie, aby lépe kontrolovala svou hranici u španělského města Ceuta, kam v posledních dvou dnech dorazily tisíce migrantů. Jejich příchod usnadnil přístup marocké policie, která polevila v ostraze hranice, uvedl v úterý španělský tisk. Město navštívil premiér Pedro Sánchez, který slíbil rychlé obnovení pořádku.

Krátce před povoláním do vlasti se s marockou velvyslankyní setkala španělská ministryně zahraničí Arancha Gonzálezová. „Připomněla jsem jí, že ostraha hranice byla a musí být odpovědností, kterou sdílí Španělsko s Marokem,“ uvedla po setkání ministryně. Ta také diplomatce vyjádřila znepokojení nad událostmi v posledních dvou dnech v Ceutě.

Marocké ministerstvo zahraničí uvedlo, že povolalo velvyslankyni v Madridu ke konzultacím, aniž uvedlo další podrobnosti.

Ceutu v úterý odpoledne navštívil premiér Sánchez. Uvedl, že jeho vláda bude trvat na hlídání hranice za všech okolností. Kabinet v úterý schválil také dotaci marockému ministerstvu vnitra ve výši 30 milionů eur (zhruba 800 milionů korun). Peníze mají jít na potírání nelegální migrace.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý vyzvala k nalezení společného řešení. „Teď je nejdůležitější, aby se Maroko i nadále snažilo zamezit nelegálnímu vycestování (z jeho území),“ uvedla v úterý komisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell dodal, že prioritou je zabránit úmrtím a návrat k normálu v Ceutě.

Španělské ministerstvo vnitra v úterý odpoledne uvedlo, že do Ceuty přišlo za posledních 48 hodin nejméně 8000 lidí. To je několikrát více než za celý loňský rok. Mnozí z nich hranici mezi Španělskem a Marokem přeplavali. Zhruba polovina lidí byla již vyhoštěna do severoafrického státu. Španělské úřady také oznámily výrazné posílení počtů příslušníků policie ve městě.

Podle agentury EuropaPress i místního tisku v Ceutě se v úterý odpoledne marocká ostraha hranice zintenzivnila. Tím se také snížil počet lidí, kteří přicházejí na španělské území.

Podle španělského tisku usnadnil masivní vlnu migrantů výrazný pokles ostrahy hranice ze strany Maroka. Mezi Madridem a Rabatem v současnosti panuje napětí, protože španělské úřady poskytly pod falešnou identitou lékařskou péči lídrovi separatistické organizace Polisario Ibráhímovi Ghálímu.

Ten vede povstalce na Západní Sahaře usilující o nezávislost na Maroku, které už v roce 1991 slíbilo uspořádat referendum o sebeurčení této oblasti, ale zatím se tak nestalo.

Ghálí (73) byl minulý měsíc přijat do nemocnice v severošpanělském městě Logroňo kvůli covidu-19. Maroko v reakci uvedlo, že počínání Španělska narušuje dobré sousedské vztahy.