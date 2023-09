Centrum Marakéše je zcela zničené, nejhorší situace je v horách, popisuje český velvyslanec v Maroku

„Zemětřesení bylo velmi silné. Na řadě míst v horách došlo k sesuvům masivů a cesty do vesnic jsou zasypány. Do těchto míst se těžko dostává,“ popsal pro Český rozhlas český velvyslanec v Maroku Ladislav Škeřík, který aktuálně pobvá v Česku, je však v úzkém kontaktu s tamními úřady. Oblast v noci na sobotu zasáhlo silné zemětřesení, po kterém úřady informují o nejméně 800 obětech. Rozhovor Marakéš 14:44 9. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranné práce v marockém Marakéši | Zdroj: Reuters

Co od kolegů i z jiných zdrojů aktuálně víte o rozsahu po silném nočním zemětřesení?

Zjišťujeme, v jakém rozsahu to je, protože zprávy přinesly, že centrum Marakéše je zcela zničené. Od přímých svědků, co tam máme, to vypadá, že ano. Historické centrum je stavěn z hlíny, je tam řada spadlých domů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s českým velvyslancem v Maroku Ladislavem Škeříkem

Větší problém bude statické narušení těchto budov. Tam potom budou muset zasáhnout statikové. Říkali mi ale, že přímo na náměstí v centru například jedna kavárna spadla, druhá funguje normálně. Život se nezastavil, běží dál.

Zemětřesení bylo velmi silné. Záchranáři, kteří jsou v Maroku dobře organizovaní, se snaží zachraňovat lidské životy zejména ze zhroucených domů. Nejhorší to je v horách, kde je dostupnost vesniček velmi obtížná, tím spíš, že došlo k řadě sesuvů horských masivů a cesty do těchto vesnic jsou zasypány. Je to složité, je to vysokohorská oblast, kde jsou stametrové propasti a těžko se do těchto míst dostává.

Jsem v kontaktu i s ostatními velvyslanectvími, máme velmi dobrou spolupráci na konzulární úrovni a zatím nemáme hlášeny žádné informace o tom, že by to zasáhlo turisty. Ti převážně bydlí v moderních komplexech, které už jsou stavěny na vysoké stupně zemětřesení, protože víme, že v Maroku k těmto zemětřesením dochází.

Počet obětí po zemětřesení v Maroku vzrostl na 820. Odborníci hovoří o nejsilnějších otřesech století Číst článek

Říkáte, že zatím nejsou zprávy o tom, že by to zasáhlo turisty. Znamená to, že čeští občané, kteří pobývají v Maroku, jsou v pořádku?

V zásadě ano, měli jsme pouze dva nezvěstné, kteří se včera vydali na nejvyšší horu Djebel Toubkal, o kterých dlouho nebyly žádné zprávy.

Nabídky pomoci

Během dopoledne se objevily také informace, že v jednom z Marakéšských hotelů byla skupina českých turistů a také dva zaměstnanci ambasády. Ti jsou v pořádku?

Jsou všichni v pořádku. Je tam víc skupin turistů, kdy jedna bydlela ve starším hotelu v historickém centru, kde popraskaly zdi. Nikomu se nic nestalo, ale do hotelu se již nevrátí a hledají cestu, jak se dostat domů.

Úřadům se podařilo spojit s dvojicí Čechů, kteří byli v pohoří Atlas v době zemětřesení v Maroku Číst článek

Letiště fungují, veškerá infrastruktura funguje, kromě mobilních telefonů, takže by neměl být žádný problém a z ambasád jsou všichni v pořádku včetně naší. Všichni samozřejmě intenzivně komunikují s rodinnými příslušníky, kteří se od rána ptají, jestli jsou ostatní v pořádku a to naštěstí jsou.

Rovněž máme dotazy od turistických organizací, zda vysílat turisty do Marakéše dál. To musím říct, že záleží od ubytování, pokud ho má někdo v historických hotelech, tak tam neumíme odpovědět. Normální turistická centra včetně ale Marakéše fungují a fungují normálně.

Čeští hasiči už oznámili, že jsou připraveni poslat do Maroka zasaženého zemětřesením speciální tým, který je zaměřený na vyhledávání v sutinách. Jste v kontaktu s marockými úřady, řešíte třeba to, jestli se čeští hasiči zapojí do záchranných prací, případně i nějakou jinou pomoc České republiky Maroku?

Jsme v kontaktu i s panem generálem Vlčkem, velitelem českých hasičů. Oni mají systém, ale marocká vláda musí požádat. S marockou vládou jsme v kontaktu, jak přímo na úrovni ambasády, tak i prostřednictvím Evropské unie, ale Maroko musí samo specifikovat a požádat o pomoc, a pak se všechno rozběhne.

Zatím ve velkých městech, kde je přístup dobrý, to místní síly a záchranné oddíly zvládají. V horách bude potřeba asi chvíli počkat, co bude, jak bude, protože tam se nelze dostat. Z toho důvodu zatím zřejmě marocká vláda o pomoc nepožádala.

Seismolog: Takto silná zemětřesení v Maroku nejsou obvyklá. Může se stát, že přijde i následný otřes Číst článek

Byť je to poměrně velká zasažená oblast s osmi miliony obyvatel, tak i počet zraněných nemocniční kapacity zvládají. Zatím marocká strana tedy nevyhodnotila, že by pomoc potřebovala.

Maroko má zkušenosti se silnými zemětřeseními. Před devíti lety v pohoří na severu země zahynulo při zemětřesení přes 600 lidí, v roce 1960 Maroko zasáhlo vůbec nejhorší africké zemětřesení 20. století, tehdy při otřesech zahynulo 12 tisíc lidí. Poučily se z toho marocké úřady? Jsou pravidla pro stavby nových budov přísná v tom směru, aby škody při případném zemětřesení byly co nejmenší?

Samozřejmě. Toto bylo velké poučení a marocké úřady tato pravidla dodržují. Proto v turistických centrech a komplexech téměř žádné škody nejsou, protože jsou stavěny podle těchto nových norem. Samozřejmě to nesplňují 500 let staré budovy, ani nemohou.

Dodržuje se to přísně, a proto ani v dalších oblastech není problém. I ve vesničkách… před dvěma měsíci jsem pobýval v horách, viděli jsme i velmi odlehlé oblasti, ale měl jsem z toho pocit, že byť domky staví na prudkých svazích, tak je staví na betonových pilotech zabudovaných do skály.

Tyto stavební záležitosti se dodržují i na nejodlehlejších místech Maroka a všichni si jsou nebezpečí zemětřesení vědomí.

Vrátím se ještě k turistickým agenturám, jestli posílat turisty do Maroka. Zatím není problém, ale nikdo nemůže vyloučit, že se zemětřesení nevrátí, a že to nedopadne ještě jinak. V resortech ale problém není a neměl by i při silnějším otřesu.