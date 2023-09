Zemětřesení srovnalo v Maroku část obcí se zemí. Někde zemřela i polovina obyvatel

Nejhorší situace je ve vesnicích v pohoří Vysoký Atlas. Tam české ministerstvo zahraničí nyní nedoporučuje cestovat. V Maroku jsou aktuálně více než dvě stovky Čechů. Podle informací ministerstva jsou ale v pořádku.

„Dle registračního systému DROZD se v Maroku aktuálně nachází 211 českých občanů. Velká část občanů Česka plánuje návrat domů, někteří se zkrácením pobytu v Maroku nepočítají, tudíž s nimi bude ambasáda nadále v kontaktu,“ doplnil mluvčí resortu Daniel Drake.

Turisté v Marrákeši

Program neplánuje změnit ani parta pěti kamarádů z Česka, která prochází uličkami Marrákeše. „Spíš moje rodina mi to nabízela, ale řekli jsme si, že to máme naplánované dobře až do konce, takže pokud nebude problém s letem, chceme dojet výlet až do konce,“ říká jeden z nich.

Velvyslanec v Maroku: Poškozené jsou jen horské oblasti a staré centrum. Moderní budovy jsou odolné Číst článek

Okamžiky při zemětřesení pak popisují takto: „Nevěděli jsme, co se děje. Ptali jsme se místních, co se stalo, pak nám to došlo, když jsme viděli, jak lidé utíkají ze všech možných směrů, došlo nám, že to bude asi zemětřesení.“

„Většina turistů, kteří v Maroku zemětřesení prožila, pokračovala v programu. Báli se, ale když viděli, že se situace zklidnila, zůstali,“ míní Kamál, který u jednoho stánku připravuje zvláštní sladkou chalvu a strašně silný a pálivý zázvorový čaj. „Pochopitelně, že po zemětřesení počet turistů klesl. Ale za týden, dva se to zase vrátí,“ doufá.

Večer se pak náměstí Džma el-Fna zaplnilo desítkami stánků s jídlem, ovocnými džusy, vařenými šneky a různými sladkostmi. A marockých i cizích turistů je tu skoro stejně jako před pátečním zemětřesením.

Lidé v horách

Následky pátečního zemětřesení se ale teprve teď v plné míře ukazují v odlehlých horských vesnicích.

Čeští hasiči počkají s výjezdem do Maroka jen do odpoledne. Pokud se Marrakéš neozve, tým rozpustí Číst článek

Otřesy srovnaly celé obce se zemí, v některých zemřela i polovina obyvatel. To je případ vesničky Tafeghaghte, která leží asi 90 kilometrů jihovýchodně od Marrákeše. Polovina z 200 obyvatel na místě zemřela.

Pomoc se do těchto odlehlých vesnic nedostává. Vojáci zprůjezdňují zničené nezpevněné horské cesty jen pomalu. Podle marockého ministerstva školství poškodilo zemětřesení bezmála 600 škol a usmrtilo nejméně sedm učitelů.

Mnozí přeživší vyprávějí příběhy o marné snaze zachránit svýma rukama blízké. Lidé přišli také o své domovy, takže mnozí přespávají v provizorních stanech. Nemocnice v Marrákeši čelí náporu zraněných z celé okolní oblasti. Maročané ve velkém počtu přicházejí darovat krev pro léčbu zraněných.