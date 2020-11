Nejedlý je v Rusku vnímán jako nástroj na ovládání Zemana, říká k jeho cestě za Putinem diplomat Kolář

Prezidentův poradce Martin Nejedlý odletěl do Ruska jednat s administrativou prezidenta Vladimira Putina. Muž, který není zaměstnancem státu, nemá bezpečnostní prověrku a s prezidentem Milošem Zemanem spolupracuje na základě ústní dohody řekl, že má mandát jednat se svým protějškem o budoucích vztazích a vzájemných návštěvách. Hostem vysílání Radiožurnálu byl bývalý velvyslanec v Rusku a dlouholetý diplomat Petr Kolář. Praha/Moskva 20:04 27. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentův poradce Martin Nejedlý | Foto: Fotobanka Profimedia

Jak a kdo za standardních podmínek domlouvá případnou návštěvu prezidenta v jiné zemi?

Za standardních podmínek to domlouvá ministr zahraničí. Nevím, jestli tam pan Nejedlý jede domlouvat cestu, on to možná někde řekl, ale to není jeho práce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s diplomatem Petrem Kolářem

Martin Nejedlý má zřejmě řešit přípravu setkání obou prezidentů. Proč podle vás Hrad vyslal na tuto cestu Nejedlého a nikoliv třeba Rudolfa Jindráka? Ať už tam Nejedlý bude řešit cokoliv...

To bych také rád věděl. Pan Jindrák je profesionální diplomat s velkými zkušenostmi. Dokonce je teď jakýmsi mostem mezi premiérem a prezidentem a má koneckonců na starosti cosi jako zlepšení nebo narovnání vztahů s Ruskem. Takže dost dobře nerozumím tomu, proč tam jede pan Nejedlý, a to navíc způsobem, který je tak zvláště zahalen mlhou, a ještě nešťastně načasován.

Byť říká, že ta cesta byla plánovaná, tak to koresponduje s náznaky ze strany premiéra, že tendr na dostavbu Dukovan ještě není připraven, a nakonec by bylo možná lepší neotvírat ho deset měsíců před volbami a počkat až po volbách. Což si myslím, že je správný přístup. Cesta pana Nejedlého samozřejmě vyvolává podle mě oprávněné spekulace, že to spolu nějak souvisí.

O této cestě nemělo informace ani české velvyslanectví v Moskvě. Může se stát, že ta domluva je vedena po jiné linii a že se na tom české velvyslanectví v Moskvě prostě nepodílí? Nebo to není běžné?

To není běžné. Pokud se jedná o hlavu státu, tak tam máme velvyslance, který je u jiné hlavy státu jeho formálním zástupcem. Koneckonců když předává pověřovací listiny, tak je má podepsané prezidentem a předává je prezidentovi. Je to skutečně velmi zvláštní, ale za prezidenta Zemana se děje mnoho zvláštností.

O Nejedlého cestě neměl žádné informace ani ředitel zahraničního odboru prezidenta republiky Rudolf Jindrák ani vláda. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) byl prý ubezpečen, že Nejedlý v Rusku nebude řešit otázky spadající do působnosti vlády.

Mimo jiné i předchozí velvyslanec pan Vladimír Remek se neúčastnil jednání v Kremlu a místo něj tam byl pan Nejedlý a pan Mynář (kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář - pozn. red.). To je velmi nestandardní a myslím, že dodnes z toho jednání nikdo neviděl zápis, což je také proti všem pravidlům.

Pan prezident si opět dělá, zdá se, co chce a nepřijímá fakt, že jsme parlamentní systém, ne prezidentský. Prezident sice vykonává zahraniční politiku, zastupuje stát navenek, ale vždy s mandátem vlády a nemůže si dělat, co chce. Toto je velmi nestandardní, velmi podivné a poněkud to zavání.

Je běžné, že by z tohoto jednání měl vzniknout nějaký zápis nebo nějaká oficiální zpráva, ze které by poté bylo jasné, jaký byl účel a výsledek cesty?

Samozřejmě. Pokud to není tak, že má pan Nejedlý nějakou speciální misi, kterou by ovšem musela schválit vláda a která by podléhala režimu utajení, tak z toho musí být zápis. Ten by vznikl, i kdyby šlo o utajené jednání, jen by ten zápis byl poté utajen. Vláda ale musí být informována o tom, co tam proběhlo. Jede tam jako představitel hlavy státu, která ho tam vysílá, ale ta hlava státu se musí koordinovat s naší vládou.

Nemůže tam jen pan Nejedlý, aniž by vláda věděla, co tam bude dělat. Když už tam tedy jede, což je samo o sobě špatně, tak by si ho vláda potom měla předvolat. Koneckonců se o to asi pokusí parlament, ale Kancelář prezidenta republiky se chová ve vztahu k parlamentu pohrdlivě. Měl by ale zkusit zjistit, co tam pan Nejedlý dělal. Naše ambasáda to vědět nebude, očividně. Pan velvyslanec a celá ambasáda je z toho vynechána, což také oslabuje pozici naší diplomacie v Moskvě a našeho velvyslance. Z toho vyplývá, že není hlavou státu brán vážně.

Bývalý velvyslanec v USA Petr Kolář. | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

V diplomacii bývá obvyklé, že spolu jednají představitelé na stejném politickém stupni – ministr s ministrem a podobně. Myslím, že zrovna Rusko na to velmi dbá. O čem vypovídá, že vysocí ruští představitelé přijímají prezidentova poradce v podstatě jako oficiální státnickou návštěvu?

Nevím, na jaké úrovni bude pan Nejedlý přijat. Jestli se sejde s Ušakovem (Jurij Ušakov, zahraniční poradce prezidenta Putina – pozn. red.) nebo s představiteli Rosatomu, i když říká, že ne.

Ruská vakcína Sputnik V se bude vyrábět v Indii. Roční dodávka překročí 100 milionů dávek Číst článek

Každopádně jeho cestu zařizovala místopředsedkyně vlády Taťána Golikovová, která je mimo jiné odpovědná za zdravotnictví, takže tam budou možná jednat o vakcíně, co já vím. Celé to je ale opravdu velmi podivné a vypovídá to o tom, že pan Nejedlý je v Rusku vnímán jako jejich nástroj na penetraci české politiky a na ovládání prezidenta Zemana. Oni přes něj něco zařizují.

To, že pan Nejedlý není standardním zaměstnancem Hradu, ale je jakýmsi externím poradcem, a přitom představitelem Lukoilu...to je něco tak nepředstavitelného. Ono je to bohužel reálné, ale ještě před sedmi osmi lety bych si vůbec nedokázal představit, že něco takového se může v demokratické České republice dít. Že země, která je členskou zemí Evropské unie a NATO má takové manýry. Kam se hrabe Trump v tomto ohledu.

Velmi bych apeloval na to, aby se vláda ohradila a aby vyžadovala vysvětlení, aby byl panu Nejedlému odebrán diplomatický pas a aby tato cesta byla důkladně vyšetřena i parlamentem.