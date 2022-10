Ruská armáda ‚mele z posledního‘. Ukrajinci ji vyženou – buď do zimy, nebo do jara, míní Svárovský

To, že se v zimě nedá na Ukrajině válčit, je podle bývalého diplomata Martina Svárovského možná jen součást informační války. „Jedna z věcí, kde Ukrajina od samého začátku vyhrává, je informační převaha a strategická komunikace. Takže válka může pokračovat i v zimě a Ukrajinci budou na zimu připraveni líp než Rusové,“ říká vedoucí Programu bezpečnostních strategií a analytik centra Evropské hodnoty. Praha 19:52 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Svárovský, bezpečnostní expert | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Zamýšlím se nad tím zejména v tom ohledu, že ve dvou oblastech, kde očekávám vítězství – jednak v Chersonu, a teď i na severu u Kreminy a Svatové –, je vidět stálý, ale zároveň velmi opatrný, pomalý postup ukrajinské armády, navíc s jasnou prioritou šetření životů. Vede mě to k tomu, že jsme se upnuli, že přes zimu musí být operační pauza. Ale možná žádná být nemusí,“ doplňuje bývalý diplomat.

Martin Svárovský zároveň připomíná svůj odhad už ze začátku ruské invaze, podle které Ukrajina vyhraje.

„Je vlastně i otázkou, nakolik Ukrajina potřebuje s Ruskem nějakou dohodu podepsat. Myslím, že dojde k vyhnání ruské armády – ať do zimy, nebo do jara.“

„Ale jsou tu i další věci: například mají mnoho desítek tisíc Ukrajinců zavlečených do Ruska, včetně dětí, proto předpokládám, že i to bude součástí nějakých jednání… ale nevíme, kdo v tu chvíli bude na ruské straně. Jestli Vladimir Putin, nebo jeho nástupce,“ vypočítává.

„Pro jakoukoli armádu platí stejná čísla – počet tanků, lidí, velící struktury atd. My teď víme, že ruská armáda ,mele z posledního‘ a že ztratila takové množství techniky, že v dohledné době pěti deseti let toho moc schopná nebude.“

„Samozřejmě – zůstane jim ponorkové loďstvo – a v tom je i signifikantní útok na černomořskou flotilu. Zůstane jim nějaké raketové vojsko, kosmické technologie, atd… toto odhadnout dokážu, proto říkám, že nejpozději do jara bude konec.“

Jak si může Rusko zachovat tvář?

Často se mluví i o tom, co by Rusko mohlo považovat za jakési „zachování tváře“ pro své občany.

„Můžeme jen spekulovat, ale součástí dohody nemůže být jakýkoli ruský voják na ukrajinském území. To je vyloučené, protože to Ukrajina říká od začátku. Ale může to být například dohoda o nějaké míře samosprávy v luhanské a doněcké oblasti – něco jako lokální autonomie, ale tentokrát už nevynucena silou. Tak jako to bylo v minských dohodách, ale na jiném základě.“

„Může to být nějaká dohoda o delimitaci černomořského pobřeží, aby mohla vedle sebe koexistovat ukrajinská i ruská flotila. Může to být i mezinárodní dohled na konečném uspořádání na Krymu. Nebo třeba jednání o ochraně ruského jazyka na Ukrajině. Tedy podobné typy dohod a koncesí, které budou moci být i v Rusku vydávány za nějaké to ,zachování tváře‘,“ doplňuje s tím, že to jsou samozřejmě pouhé spekulace.

„Ruská armáda je zcela vyčerpaná.“ Martin Svárovský

Co ale bude s ruskou armádou po prohrané válce? Nebude mít zase potřebu nějakého ze svých sousedů napadnout?

„Ruská armáda je zcela vyčerpaná. Ztratila obrovské množství techniky, vojáků a nejen to. Ukázalo se, že v ní už před válkou byla řada systémových nedostatků a že tak jako celý režim, tak i armáda ,stála‘ na korupci. Schopnost vést boj bude velmi oslabena.“

„Já si skutečně myslím, že příštích pět deset let nebudou Rusové schopni nikam vysílat žádné obrněné formace, žádné tanky… to neznamená, že pokud se v Rusku udrží režim – a my nevíme, jak bude vypadat – a zůstane ,jako nepřítel‘, tak může hledat jiné formy válčení,“ uvažuje Svárovský.

Změní se i podoba dalších válek

„To znamená, že se podoba válčení změní, ale Rusko už nebude v dohledné době schopno do nějaké země vpadnout, obsadit její území. To je vyloučeno.“ Bývalý diplomat navíc očekává boj o moc v Kremlu, který už začal a je pod povrchem.

„Nevíme, jak to dopadne, ale není zcela vyloučeno ani to, že například vyhrají některé opoziční skupiny.“ Ale stav ruské společnosti jde prý odhadovat daleko hůř než to, jak vše dopadne vojensky.

Svárovský si dokáže představit, že na Rusko bude vyvíjen tlak i na to, aby opustili své základny v Tádžikistánu nebo Kyrgyzstánu.

„Protože ty země vidí, že Rusko není schopno poskytovat žádné bezpečnostní garance. Také budou Ázerbájdžánci čím dál tím víc ukrajovat části Náhorního Karabachu... Bude velký tlak na Podněstří, protože tam už si byznysová komunita uvědomila, že je to neudržitelné.“

„Vize bezjaderného Ruska? To bez zbytku světa nepůjde.“ Martin Svárovský

„A jakmile bude válka ukončená, dokážu si představit, že se pak můžeme dostat do fáze uvolňování sankcí, protože je nebudeme držet navěky. A to i s ohledem na to, aby nedošlo k tak velkému napětí a migrační vlně,“ dodává.

Co ale rozhodně jednoduché nebude, je jaderné odzbrojení Ruské federace. „Protože to je postaveno na reciprocitě, na strategické paritě. Nejde jen o Rusko a Spojené státy, ale je v tom Čína, Indie, Pákistán atd.. Nějaké úsilí o bezjaderný svět, vizi bezjaderného Ruska, tak to bez zbytku světa nepůjde,“ uzavírá Svárovský.

