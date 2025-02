‚Informace mi dává plukovník Shakespeare.‘ Slovenští herci ironicky reagují na slova Šimkovičové

Herci Slovenského národního divadla v nadsázce přiznali to, co si o nich už dlouho myslí kritizovaná ministryně kultury Martina Šimkovičová. Ano, jsme koordinováni ze zahraničí, třeba Shakespearem nebo Gogolem, hlásí v novém videu. Herci přední slovenské scény tak reagují na výrok ministryně Slovenské národní strany, že čtou, co jim dají do ruky. Bratislava 12:09 7. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Šimkovičová | Foto: Dano Veselský/TASR | Zdroj: Profimedia

Minutu a půl trvající video zveřejnila na sociálních sítích občanská iniciativa Otevřená kultura, která dlouhodobě odmítá Šimkovičovou jako ministryni kultury.

Šimkovičová koncem ledna obvinila nespokojené herce, že jejich kritické proslovy jsou součástí aktivit řízených ze zahraničí s cílem sesadit současnou vládu. Herci totiž po představeních ve Slovenském národním divadle četli prohlášení, ve kterých kritizovali personální čistky a zastrašování lidí v kultuře.

„Postaví se na divadelní prkna národního divadla a měsíce obtěžují diváky svými výlevy. Vlastně ne svými, ale těmi, které jim píšou aktivisté z mimovládních organizací. Slouží cizím, čtou, co jim dají do ruky, a tváří se při tom jako svobodné bytosti s vlastními názory a postoji,“ napsala tehdy Šimkovičová na facebooku.

Nové video uvádí otázka: Jsou herci Slovenského národního divadla koordinovaní ze zahraničí? „Já konkrétně jsem, můžu to potvrdit, konkrétně britskou buňkou. Informace mi dodává plukovník Shakespeare. V určitém představení opravdu říkám jen to, co mi napsal,“ přiznává s nadsázkou herec Robert Roth, který má své místo v inscenaci Macbeth.

„I já jsem ovládaný z ciziny, tentokrát ale z té druhé strany, z Ruska. Vše, co mi napsal jistý Tolstoj, papouškuji ve hře Vojna a mír,“ dodává další z herců Richard Stanke. Video zároveň funguje jako pozvánka na jednotlivá představení věhlasných zahraničních tvůrců.

Slovenská ministryně kultury loni přečkala ve sněmovně dvě hlasování o vyslovení nedůvěry, které vyvolala opozice. Ta ministryni kritizuje kromě jiného za personální výměny v klíčových kulturních institucích či za kroky k posílení pozice státu ve veřejnoprávních fondech v kultuře.

Ministerstvo kultury také prosadilo nový zákon o Slovenské televizi a rozhlasu, kterým vláda dosáhla kromě jiného výměny ředitele tohoto veřejnoprávního média.