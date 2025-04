Ukrajinistka: Buča je symbol genocidního chování Ruska, ale i důvod, proč se Ukrajinci nemohou vzdát

Symbolem ruské zlovůle se před třemi lety stalo ukrajinské město Buča. Podle ukrajinské generální prokuratury tam během necelého měsíce ruské okupace bylo povražděno přes 560 civilistů. „Jakmile by se Ukrajinci přestali bránit, celá Ukrajina by se stala Bučou,“ popisuje v pořadu Českého rozhlasu Dvojka Jak to vidí... ukrajinistka Lenka Víchová. Kyjev 19:47 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinky protestující proti masakru v Buči. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Podle Ukrajinistky Lenky Víchové, která na Ukrajinu jezdí pravidelně od počátku války, znamená Buča pro Ukrajince jediné. „Je to symbol genocidního chování Ruska vůči Ukrajině. Zároveň je to ale i odpověď na to, proč Ukrajinci nemůžou přestat bojovat. Jakmile by se totiž přestali bránit, celá Ukrajina by se stala Bučou. Zlikvidována by byla celá ukrajinská elita, jako se to stalo i v jiných městech, která byla okupována ruskou armádou.

Symbol genocidy

Masakr v Buči vyvolal v roce 2022 mezinárodní pobouření. V den třetího výročí osvobození Buči přijelo do Kyjeva vyjádřit svoji podporu Ukrajině 17 zástupců parlamentů evropských zemí včetně České republiky. Zda budou válečné zločiny Ruska potrestány však bude podle Víchové záležet na tom, zda se civilizovanému západnímu světu podaří agresora odsoudit.

„Ukrajina takových masakrů zažila ve své historii nespočet. Buča byla jedinečná tím, že řádění Rusů měl svět poprvé možnost vidět v přímém přenosu. Zatímco u hladomoru jsme říkali, že něco takového není možné. Teď jsme viděli, že to možné je.“

Buču, ale i sousední Irpiň navštívil také duchovní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho svědectví se ale asi jen těžko podle Víchové promítne do jednání mezi Washingtonem a Kyjevem. V Buči toho totiž dnes vidět příliš není.

„Delegace by měly jezdit do Bachmutu nebo do Marjinky, do měst, která jsou naprosto zničená. Nikdo tam ale nepojede, protože je to tam nesmírně nebezpečné. Přestávám tomu tedy věřit. Záběry z Buči jsou veřejně dostupné, přesto stále dokola šlapeme na ty stejné hrábě, a chceme další a další informace,“ říká otevřeně v rozhovoru.

Ruský modus operandi

Známá je také informace, že v ruských věznicích se nacházejí desetitisíce válečných a civilních ukrajinských zajatců, se kterými Ruská federace krutě obchoduje. Obchoduje také s dětmi. Z 19 000 unesených ukrajinských dětí bylo vráceno na Ukrajinu necelých 1500.

„Z ruského hlediska je to pochopitelně dokonalý instrument nátlaku na psychiku Ukrajinců. Nevědomost, v jakých podmínkách se nacházejí jejich příbuzní, plus vědomí toho, co říkají ti, kteří se ze zajetí vrátili, mají na Ukrajince samozřejmě obrovský vliv. Řada lidí se vrátila v tak zuboženém stavu, že jim už nebylo pomoci...“

Jednání o příměří zatím vyznívají naprázdno. Ruská federace podle Víchové ale na žádné příměří přistoupit nechce. „Donald Trump udělal chybu, že legitimizoval válečného zločince. Opět zapnul zvuk ruské propagandě. My to stále nechceme pochopit. Ruská federace ale zcela jasně opakuje, že jí o příměří nejde. Chce něco, jako je stálý mír, pod čímž si představuje ukrajinskou kapitulaci.“

„Pakliže tedy Donald Trump nezařídí Vladimiru Putinovi ukrajinskou kapitulaci, tak ruská strana na nic přistupovat nebude. Viděli jsme to v Rijádu, vidíme to na pokračujících útocích na ukrajinskou energetiku a uvidíme to i jindy a jinde. Takový je totiž ruský modus operandi,“ uzavírá Lenka Víchová.