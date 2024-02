Matce Navalného ukázali synovo tělo. ‚Úřady na mě tlačí, abych ho pochovala tajně a bez obřadu,‘ tvrdí

Matka ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel v pátek za nejasných okolností ve vězení za polárním kruhem, podle agentury Reuters uvedla, že ji konečně ukázali synovo tělo. Úřady ale podle ní chtějí, aby ho pochovala tajně, bez obřadu, a vyhrožovaly jí, že pokud nebude souhlasit, může se s Navalného tělem něco přihodit. Vyšetřovatel jí řekl, že čas není na její straně a tělo podléhá rozkladu, dodala Ljudmila Navalná. Moskva 17:30 22. 2. 2024 (Aktualizováno: 17:53 22. 2. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj, obviněný z podvodu a pohrdání soudem, je vidět na obrazovce prostřednictvím videospojení během soudního jednání v nápravně výchovné kolonii IK-2 ve městě Pokrov ve Vladimirské oblasti v Rusku 22. března 2022. Navalnyj si již odpykává dvouapůlletý trest ve vězeňském táboře východně od Moskvy za porušení podmínek podmíněného propuštění | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

„Podle zákona mi okamžitě měli vydat Alexejovo tělo, ale dodnes to neudělali,“ postěžovala si ve vystoupení na serveru YouTube, natočeném poté, co podle vlastních slov strávila 24 hodin u vyšetřovatelů v Salechardu na severu Ruska. Tam ji také odvezli na tajnou návštěvu márnice. „Vydírají mne a kladou podmínky, kde, kdy a jak má být Alexej pochován. To je nezákonné,“ řekla.

Úřady si podle ní přejí, aby ji mohly jen dovést k čerstvému hrobu na okraji hřbitova a prohlásit, že tam leží její syn, ale s tím nesouhlasí a přeje si, aby Navalného přátelé měli možnost se s ním rozloučit. „Nechci žádné zvláštní podmínky, chci jen, aby se vše odehrálo v souladu se zákonem,“ řekla. „Požaduji, aby mi neprodleně vydali synovo tělo,“ zdůraznila.

V lékařské zprávě o úmrtí, kterou viděla Navalného matka, je uvedeno, že opoziční politik zemřel z přirozených příčin, uvedla Navalného mluvčí Kira Jarmyšová na sociální síti X.

Ruské úřady dosud na prohlášení Navalného matky nereagovaly.

Komentátoři předpokládají, že Kreml se před prezidentskými volbami, které se uskuteční v půlce března, obává, že by se pohřeb s případnou účastí desítek tisíc lidí mohl přeměnit v demonstraci proti Putinovu režimu.

В медицинском заключении о смерти, показанном матери Алексея Навального, сказано, что причины смерти — естественные. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 22, 2024

Navalnyj, který si udělal jméno odhalováním korupce na vrcholcích režimu, byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval prezidenta Vladimira Putina, kterého také obviňoval, že nařídil jej otrávit. Hned po vyléčení z otravy a návratu do vlasti byl v lednu 2021 uvězněn.

V pátek vězeňská služba uvedla, že 47letému politikovi se po procházce ve vězeňské kolonii za polárním kruhem udělalo špatně, ztratil vědomí a nepodařilo se ho oživit. Ruská opozice i řada západních představitelů přičítá vinu za Navalného úmrtí ruskému prezidentovi Putinovi.