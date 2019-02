Morawiecki si s Netanjahuem vyjasnil výroky ‚o vraždění Židů,‘ ale na summit V4 do Izraele nepoletí

Polský premiér Mateusz Morawiecki nepoletí na summit států visegrádské čtyřky, který se koná v Izraeli. Informoval o tom polský web Wpolityce.pl, který má blízko k vládnoucí straně Právo a spravedlnost. Informaci posléze potvrdil úřad vlády. Vztahy obou zemí poznamenaly výroky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, které měl na adresu Poláků pronést během návštěvy Varšavy, kam přiletěl kvůli bezpečnostní konferenci o Blízkém východě. Varšava/Tel Aviv 15:25 17. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský premiér Mateusz Morawiecki a izraelský premiér Benjamin Netanjahu | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Provládní server WPolityce.pl v neděli odpoledne s odkazem na vládní zdroj napsal, že premiéři spolu hovořili telefonicky. Morawiecki přitom Netanjahuovi oznámil, že ho na summit zemí visegrádské čtyřky zastoupí ministr zahraničních věcí Jacek Czaputowicz. Informaci pak v televizi TVN potvrdil šéf premiérova kabinetu Michał Dworczyk.

Schůzka představitelů Česka, Slovenska, Maďarska a Polska s izraelskými partnery je naplánovaná na 18. 19. února do Jeruzaléma. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.

Oba politici si měli ujasnit také Netanjahuovy výroky, které v Polsku vyvolaly pobouření. Server přitom popisuje rozhovor jako „velmi dobrý“.

Izraelci: bylo to jinak

Izraelský server The Jerusalem Post ve čtvrtek napsal, že Netanjahu ve Varšavě řekl, že Poláci za války pomáhali Němcům zabíjet Židy a že je to známý fakt. Deník Netanjahuův výrok v angličtině citoval tak, že vyzněl, jako by z kolaborace obviňoval celý polský národ.

Věc dementovala izraelská velvyslankyně ve Varšavě Anna Azariová, kterou si polské ministerstvo zahraničí předvolalo k podání vysvětlení. „Informace Jerusalem Post o výroku premiéra Netanjahua jsou nepravdivé. Byla jsem na premiérově brífinku a neříkal, že polský národ kolaboroval s nacisty, ale jen to, že nikdo nemusel k soudu za to, že se zmiňoval o Polácích, kteří s nimi spolupracovali,“ uvedla Azariová.

V tom smyslu hovořil i premiér Morawiecki v nedělním rozhovoru pro Polskou tiskovou agenturu. Věc přesto už od čtvrtka rezonuje v polských médiích a část politiků vyzývala k ostrému postupu proti Izraeli. Prezident Andrzej Duda v první reakci na twitteru napsal, že je připravený poskytnout prezidentskou rezidenci v Beskydech k dispozici pro konání summitu skupiny V4.

Nepravdy zahraničních médií

Aféře s Netanjahuem předcházela navíc chyba reportérky americké televize MSNBC Andrei Mitchellové, která v živém vysílání z Varšavy uvedla, že Židé ve varšavském ghettu za druhé světové války povstali proti „polskému a nacistickému režimu“. Novinářka se posléze omluvila.

Připisování odpovědnosti Polákům za nacistické zločiny je dlouhodobě v zemi bolestivým tématem. Pobouření vyvolává výraz „polský koncentrační tábor,“ který se v zahraničních médiích občas chybně používá pro zeměpisné označení německého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau nacházejícího se na území dnešního Polska. Chybnou formulaci letos v lednu použila i česká média – deník Blesk a Deník, vzápětí se proti tomu ohradila polská ambasáda.

Poslanci vládnoucí strany PiS loni v lednu schválili tzv. zákon o holokaustu, podle kterého hrozil až tříletý trest vězení pro toho, kdo v rozporu s pravdou a skutečností připisuje Polsku a polskému národu spoluvinu za nacistické zločiny. Zákon vzbudil mezinárodní kontroverze, prudce zhoršil vztahy Polska s Izraelem, protestovaly i Spojené státy a Ukrajina. Parlament nakonec v červnu na návrh premiéra vyškrtnul nejspornější pasáže.