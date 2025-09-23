Matka Šimečky podává trestní oznámení na Fica za to, že ji obvinil z podvodu v hodnotě 3,1 milionu korun

Matka lídra slovenské opozice Michala Šimečky se rozhodla podat trestní oznámení po víkendových výrocích premiéra Roberta Fica, který ji obvinil z podvodu při využití státních dotací ve výši 130 000 eur (3,1 milionu korun) pro její neziskovou organizaci. Marta Šimečková a její spolupracovnice Andrea Puková to uvedly v prohlášení.

Bratislava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Slovenský premiér Robert Fico

Robert Fico obvinil Martu Šimečkovou z finančního podvodu (ilustrační foto) | Zdroj: TASR / Profimedia

Podvod při čerpání podpory v roce 2021 v souvislosti s epidemií nemoci covid-19 odmítly, současně ale přislíbily peníze vrátit, pokud tak rozhodne příslušná instituce.

Fico slovně zaútočil na Šimečkovou poté, co odmítl odpovědnost své vlády za potřebu přijímat nepopulární opatření k ozdravení státních financí.

Nejnovější konsolidační balíček jeho vlády už kritizovaly odbory, zaměstnavatelé i zástupci samospráv a opozice v čele se Šimečkovým hnutím Progresivní Slovensko (PS) proti němu opakovaně svolala demonstrace. Ministerský předseda kromě jiného tvrdil, že Šimečková si z dotací nechala opakovaně proplatit faktury na jeden z projektů.

„Proti bezprecedentnímu urážení se jdeme bránit vlastním trestním oznámením, neboť ani předseda vlády si nemůže dovolit všechno,“ uvedla Šimečková.

Její nevládní organizace, podobně jako jiné spolky, dostaly podle Šimečkové podporu na kompenzaci epidemických restrikcí v době koronavirové nákazy.

„Bylo to pouze jednou, co jsme získaly podporu, která nebyla účelově vázaná na žádný projekt. Situace byla výjimečná a vůbec nebylo jasné, jak jsou nastavena pravidla a není to jasné ani dnes,“ napsala Šimečková. Dodala, že velké projekty se ucházejí o příspěvky z různých veřejných zdrojů.

‚Společně proti ožebračování.‘ Tisíce lidí na Slovensku protestovaly proti návrhu konsolidace

Číst článek

Fico dal o víkendu rovněž najevo, že v tomto případu trestní oznámení nepodá. K takovému kroku se podle listu Denník N přihlásila šéfka jedné z neparlamentních stran.

Slovenský premiér a vládní politici slovně útočili na Šimečkovu rodinu už dříve, a to například v době jiných protivládních demonstrací.

Například v únoru kabinet v prohlášení vyjádřil znepokojení nad tím, že jedna z institucí EU začala vymáhat vrácení dotace od občanského sdružení Projekt Fórum, jehož představitelkou je Šimečkova matka.

Před rokem zase poslanci slovenských vládních stran odvolali Šimečku z funkce místopředsedy sněmovny.

Návrh zdůvodnili například tím, že tři nevládní organizace blízké jeho příbuzným získaly peníze od státu a že existuje podezření z nezákonného postupu při jejich přidělování. Progresivní Slovensko je podle průzkumů veřejného mínění nejpopulárnější politickou stranou na Slovensku.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme